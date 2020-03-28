اليوم السابع
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صور.. محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات والتأكد من عدم توقفها

السبت، 28 مارس 2020 01:37 م
صور.. محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات والتأكد من عدم توقفها محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من قطاعات المحافظة للوقوف على التزام المواطنين وأصحاب المحال بالقرارات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومدى تفاعل المواطنين وأصحاب المحال بقرار الحظر والإغلاق.
 
 
وحرص محافظ الجيزة، ومن يرافقه خلال الجولة، على ارتداء الكمامة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتحفيز العمال والمواطنين على استخدام أدوات الوقاية من انتشار الفيروس وعدم الاستهانة به.
 
 
تفقد المحافظ خلال الجولة انتظام العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها ونسب التنفيذ والتأكد من عدم توقف عجلة التنمية، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المطبوعة بمسافة 300 متر بدءا من منطقة كوبرى عز حتي كوبري عفيفي وجاري البدء في أعمال الأرصفة.
 
 
و تابع راشد ميدانيا أعمال التطوير موجها الشركة القائمة بمراعاة التنسيق والمظهر الحضارى وتوحيد الارتفاعات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال توفير مناطق تجارية يتم تخصيص إيرادها لأعمال الصيانة الخاصة بالطريق .
 
 
كما وجه المحافظ رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الطلاء الموحد للعقارات على جانبى طريق المنصورية وإزالة العشش والمخالفات أعلى العقارات الواقعة على الطريق حفاظاً على المظهر الحضارى للطريق.
 
 
ووجه راشد رئيسى حى الهرم ومدينة أبو النمرس والشركة المنفذة لأعمال التغطية وهيئة النظافة  بالتنسيق فيما بينهم برفع ناتج الأعمال وتراكمات المخلفات من على جانبى الطريق أولا بأول.
 
 
كما شملت الجولة تفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبرى للسيارات والمشاة أعلى ترعة المريوطية والمواجه لشارع العروبة ضمن أعمال التطوير الجارية بطريق المريوطية، حيث أشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة الحارات المرورية على جانبى الكوبرى والمسافات المخططة للدوران، للحفاظ على السيولة المرورية للشارع.
 
 
جولة محافظ الجيزة التى شملت أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور ومركز أبو النمرس رافق خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس هيئة النظافة.
 
محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات (2)
محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات 

محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات (3)
محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات 

محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات (4)
محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات 

محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات (5)
محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات 

محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات (6)
محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات 

محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات (1)
محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات 

 


الجيزة

كورونا

مشروعات الجيزة

المريوطية

اخبار مصر

الهرم

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