صور.. محافظ الإسكندرية: 3 مستشفيات للعزل كإجراء احترازى و5 حالات شفاء بالعجمى

الإسكندرية جاكلين منير

تعد مستشفيات العزل فى محافظات مصر، حائط الصد لمصر من فيروس كورونا، حيث تقوم مستشفى العزل بدورها فى حماية المصريين من انتشار الفيروس .

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن مستشفى العزل بالإسكندرية، وهى مستشفى العجمى المركزى، تقوم بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المستشفى بها 200 سرير، ومازال بها نحو 90 سرير متوفر، كما احتفل أطباء المستشفى ب شفاء وخروج 5 حالات شفيت من الإصابة بفيروس كورونا.

و أكد محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل والمسبق لمواجهه والحد من انتشار الفيروس، وفى إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم الإسكندرية حاليا بإعداد وتجهيز 3 مستشفيات أخرى كإجراء احترازى وتجيزها بالمعدات والاجهزة الطبية المطلوبة.

وأشاد الشريف، بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء ونسب الاصابة به، وذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، وحملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس.

كما أشاد محافظ الإسكندرية بدور المجتمع المدنى فى المشاركة فى الإجراءات الاحترازية، حيث تم توفير جهاز "كابينة" للتحليل بمستشفى العزل بالعجمى، و4 أجهزة تنفس صناعى بمستشفى العجمى ومستشفى الحميات.

وحول مواجهة نقص المستلزمات الطبية قال محافظ الإسكندرية، إنه بالتنسيق مع مديرية الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة تم التغلب على مشكلة نقص الكحول ويتم توفيره حاليا بالصيدليات، كما تتوافر الكمامات بسعر 6 جنيهات، كما تتوافر لدينا المواد المطهرة حيث يتم رش وتطهير الشوارع كلها بالتزامن مع وقت الحظر ليلا للتعقيم والتطهير، مؤكدا على انتظام عمل المخابز وتوافر السلع الغذائية بالمحافظة.



اطباء المستشفى



الاحتفال بشفاء الحالات



فريق العمل



فريق عمل مستشفى العزل



فريق مستشفى العزل بالاسكندرية يحتفل بالشفاء



مستشفى العجمى واحد المتعافين