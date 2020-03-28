اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية: 3 مستشفيات للعزل كإجراء احترازى و5 حالات شفاء بالعجمى

السبت، 28 مارس 2020 01:51 م
صور.. محافظ الإسكندرية: 3 مستشفيات للعزل كإجراء احترازى و5 حالات شفاء بالعجمى جانب من الاحتفال
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد مستشفيات العزل فى محافظات مصر، حائط الصد لمصر من فيروس كورونا، حيث تقوم مستشفى العزل بدورها فى حماية المصريين من انتشار الفيروس .

 

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن مستشفى العزل بالإسكندرية، وهى مستشفى العجمى المركزى، تقوم بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المستشفى بها 200 سرير، ومازال بها نحو 90 سرير متوفر، كما احتفل أطباء المستشفى ب شفاء وخروج 5 حالات شفيت من الإصابة بفيروس كورونا.

 

و أكد محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل والمسبق لمواجهه والحد من انتشار الفيروس، وفى إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم الإسكندرية حاليا بإعداد وتجهيز 3 مستشفيات أخرى كإجراء احترازى وتجيزها بالمعدات والاجهزة الطبية المطلوبة.

 

وأشاد الشريف، بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء ونسب الاصابة به، وذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، وحملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس.

 

كما أشاد محافظ الإسكندرية بدور المجتمع المدنى فى المشاركة فى الإجراءات الاحترازية، حيث تم توفير جهاز "كابينة" للتحليل بمستشفى العزل بالعجمى، و4 أجهزة تنفس صناعى بمستشفى العجمى ومستشفى الحميات.

 

وحول مواجهة نقص المستلزمات الطبية قال محافظ الإسكندرية، إنه بالتنسيق مع مديرية الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة تم التغلب على مشكلة نقص الكحول ويتم توفيره حاليا بالصيدليات، كما تتوافر الكمامات بسعر 6 جنيهات، كما تتوافر لدينا المواد المطهرة حيث يتم رش وتطهير الشوارع كلها بالتزامن مع وقت الحظر ليلا للتعقيم والتطهير، مؤكدا على انتظام عمل المخابز وتوافر السلع الغذائية بالمحافظة.

 

اطباء المستشفى
اطباء المستشفى

 

الاحتفال بشفاء الحالات
الاحتفال بشفاء الحالات

 

فريق العمل
فريق العمل

 

فريق عمل مستشفى العزل
فريق عمل مستشفى العزل

 

فريق مستشفى العزل بالاسكندرية يحتفل بالشفاء
فريق مستشفى العزل بالاسكندرية يحتفل بالشفاء

 

مستشفى العجمى واحد المتعافين
مستشفى العجمى واحد المتعافين

 

مستشفى العزل بالعجمى
مستشفى العزل بالعجمى

 


الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

فيروس كورونا

مستشفى العزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرارات حازمة للمحافظين للوقاية من كورونا.. محافظو الإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط يغلقون الشواطئ.. المنوفية تصرف 100 ألف جنيه للعاملين بمستشفيات الحميات لدورهم البطولى.. مطروح: تسجيل العمالة غير المنتظمة

السبت، 28 مارس 2020 03:00 ص

محافظ الإسكندرية: السجن وغرامة 4 آلاف للمخالف للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

السبت، 28 مارس 2020 01:03 ص

صور.. حملات تطهير لشوارع الإسكندرية ورشها بالمطهرات خلال حظر التجوال

السبت، 28 مارس 2020 12:13 ص

حتى لا يتكرر سيناريو إيطاليا مع "كورونا".. خروج المواطنين لشواطئ الإسكندرية والعين السخنة ينذر بكارثة.. وعلى المحافظين سرعة أغلقها لمنع التجمعات.. وأول قرار لمحافظ الإسكندرية بغلقها يجب تعميمه بصرامة

الجمعة، 27 مارس 2020 11:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة