صور.. محافظ أسيوط يكلف بضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار وفض الأسواق

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أو أية أسواق لمنع التجمعات والازدحام ومواجهة أى مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها وفقاً للقانون، جاء ذلك خلال لقاءه بوكيل وزارة التموين محمد إسماعيل بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة.

كلف المحافظ – خلال اللقاء – سكرتير مساعد المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى التموين والصحة والمرافق والأحياء للقيام بحملات مستمرة خاصة بعد ملاحظة مبالغة التجار فى أسعارها الأمر الذى يستلزم رقابة محكمة والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خاصة فى السلع الأساسية والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية مع زيادة منافذ البيع بأسعار مناسبة كما كلف بمنع أية أسواق فى الشوارع أو باعة جائلين التى تسبب التكدس والإزدحام واتباع التعليمات الواردة فى هذا الشأن ضمن خطة المحافظة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ أسيوط أن دور السلطة التنفيذية ممثلة فى أجهزة المحافظة لابد أن تواجه الاستغلال بجميع أنواعه والتنسيق مع الجهات الرقابية لحماية للمواطنين ومنع استغلالهم مؤكدا أن كافة السلع تضخ فى الأسواق بصورة دائمة وأن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الايجابية المنظمة خاصة فى هذا الوقت بعدم شراء كميات كبيرة من الاسواق بغرض تخزينها، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد وفرة كبيرة فى جميع المواد التموينية والغذائية وأن هناك حملات رقابة مشددة للتعامل مع أى حالات للمغالاة فى الأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

على جانب آخر، قال محافظ أسيوط أنه تم التنسيق مع كافة مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والاحياء لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المرافق والمنشآت الخدمية وفقا للخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمنى فى مختلف المناطق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"وبناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن قيادات المحافظة تتابع خطة التطهير اليومى والتعقيم وانضباط الأسواق مع إدارات الأحياء والأجهزة المختلفة حيث يتابع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ تنفيذ الخطة بحى شرق وغرب مدينة أسيوط بالإضافة إلى مركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام مراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد مراكز الشمال.

واوضح المحافظ أن أعمال التطهير ومتابعة تنفيذ قرار غلق المحال تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر انتقال المواطنين وفقا للتوقيتات المحددة وغلق كافة الاسواق فضلا عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة واستمرار حملات التطهير والتعقيم دون توقف بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات الزراعة والطب البيطرى واستغلال الامكانات المتاحة بكل قطاع حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق المحافظة من منشآت خدمية وحيوية ومدارس ومعاهد أزهرية ودور عبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات ومواقف السيارات وكافة المرافق فى المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما وجه محافظ أسيوط رئيس مركز أبنوب بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل شكوى عدد من المواطنين من ضعف المياه بشارع المدارس بقرية عرب العطيات البحرية التابعة للوحدة المحلية للمعابدة بمركز أبنوب والتنسيق مع شركة مياه اشلرب والصرف الصحى لتركيب بوستر لحل المشكلة مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية الفاعلة للخدمات المقدمة للمواطنين والتى تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم فى كل ما يتعلق بالشأن اليومى مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للامكانات المتاحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع مشاكل المواطنين محل اهتمامهم الرئيسية ورفع أداء الخدمات التى تقدم لهم.

من جانبه أوضح تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب أنه تم المرور على منطقة شارع المدارس بقرية العطيات البحرية التابعة للوحدة المحلية بالمعابدة بعد شكاوى الأهالى من ضعف المياه بالمنطقة وتم التنسيق مع مسئولى شركة المياه وتكليف لجنة لحل مشكلة ضعف المياه بالمدارس والمنازل الموجودة بالمنطقة موضحًا إنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم تركيب بوستر لرفع المياه بالضغوط المناسب وحل المشكلة تحت إشراف مسئولى الوحدة المحلية بالقرية.



تركيب بوستر لمواجهة مشكلة ضعف المياه بعرب العطيات البحرية بأسيوط



حملات تطهير وتعقيم باسيوط



حملات تطهير وتعقيم باسيوط



حملات تطهير وتعقيم باسيوط



حملات تطهير وتعقيم باسيوط