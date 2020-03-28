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صور.. قيادات مدينة إسنا يتابعون تطبيق حظر التجوال على الطريق الزراعى "مصر - أسوان"

السبت، 28 مارس 2020 09:28 م
صور.. قيادات مدينة إسنا يتابعون تطبيق حظر التجوال على الطريق الزراعى "مصر - أسوان" قيادات مدينة إسنا يتابعون تطبيق حظر التجوال
الأقصر – أحمد مرعى

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إنطلق رؤساء القرى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، مساء اليوم السبت، مع بدء حظر التجوال فى اليوم الرابع بمصر ضمن خطط الحكومة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمحافظات مصر، فى جولات على مداخل القرى بطريق مصر أسوان الزراعى، للتأكد من إلتزام المواطنين بتطبيق حظر التجوال.

ومن جانبه قال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه كلف كافة رؤساء القرى والنجوع الـ9 بالمدينة، بضرورة القيام بجولات مكوكية على كافة القرى والنجوع ومداخلها على الطريق الزراعى الشرقى والغربى، بهدف التاكد من تطبيق الأهالى حظر التجوال وعدم مخالفة وخرق القرارات الحكومية.

وكان قد قدم عبد الرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الجمعة، دعم لمواطن أجرى عملية منذ ساعات وزوجته وأطفاله كانوا عالقين فى محطة سكك حديد إسنا بعد وصول القطار فى اللحظات الأخيرة لبدء حظر التجوال، وتحرك نحوهم فى الحال بالمحطة بعد معرفة شكواهم من عمال المحطة، ووفر سيارة لنقلهم لمنطقة سكنهم بمنطقة السباعية ورافقتهم سيارة شرطة لتأمينهم خلال فترة الحظر، وكانت البداية بمرور قيادات مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على المنافذ والشوارع والميادين، وتلقى عبد الرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا طلب من الأهالى يفيد بوجود مواطن أجرى عملية جراحية لتغيير أحد المفاصل منذ ساعات فى القاهرة ولدى عودته فى القطار برفقة زوجته وأطفاله، وصل بهم القطار لمحطة إسنا وتوقف مع بدء حظر التجوال، مما أدى لعدم قدرة المواطن على الوصول لمنزله بمنقطة السباعية شمال محافظة أسوان، وبإخطار المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا بحالة المصاب، وجه على الفور بتوفير الدعم اللازم للمواطن المريض فى الحال، وعلى الفور تم توفير سيارة من مجلس المدينة لنقل المواطن وأسرته وتم توفير سيارة شرطة لمرافقتهم لعبور الأكمنة حتى الوصول لمنطقة السباعية التى تبعد عن مدينة إسنا حوالى 40 دقيقة.

جانب من تطبيق حظر التجوال على الطريق الزراعى بإسنا
جانب من تطبيق حظر التجوال على الطريق الزراعى بإسنا

 

جولات قيادات القرى على الطريق الزراعى مصر أسوان أمام القرى
جولات قيادات القرى على الطريق الزراعى مصر أسوان أمام القرى

 

قيادات مدينة إسنا يتابعون تطبيق حظر التجوال
قيادات مدينة إسنا يتابعون تطبيق حظر التجوال

 


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تطبيق حظر التجوال بالاقصر

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جولات على الطرق الزراعية

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