اليوم السابع
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صور.. صحة شمال سيناء تواصل جهودها فى تعقيم المنشآت

السبت، 28 مارس 2020 05:31 م
صور.. صحة شمال سيناء تواصل جهودها فى تعقيم المنشآت تعقيم المنشأت بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، مواصلة جهودها فى تعقيم وتطهير مختلف المصالح والمنشأت بتعاون مختلف الجهات والجهود التطوعية، ومن خلال فرق طبية تنتشر فى مدينة العريش وفرق تديرها الإدارات الصحية بكل مركز ومدينة للقيام بالتعقيم والتوعية.

وأوضح البيان أنه فى هذا السياق، نفذ فريق طبى بقيادة الدكتور أحمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنه، وصلاح عبد الخالق مسئول مكافحة العدوى بالإدارة، ومراقبى الصحة بالإدارة حملة تطهير وتعقيم محطة مياه الحسنه كاجراء احترازى الوقاية من فيروس كورونا.

كما قام فريق الثقافة بالإدارة الصحية بالعريش بقيادة عبدالفتاح مبارك بنشر الإرشادات الخاصة بالتوعية عن فيروس كورونا المستجد تحت شعار احمى نفسك وبلدك بجميع البنوك المصرية وامام محطات الصراف الآلى وأماكن اخرى، وفى إطار الحملة القومية لتطهير المصالح الحكومية والمدارس، تم تطهير مبنى رعاية الأيتام، وومدرسة النور للمكفوفينن، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وومدرسة الفكرية، ومدرسة العبور تعليم ابتدائى واعدادى، ومركز حضرى العبور، ومدرسة العربى الخاصة، ومدرسة الشهيد الخير عيد سلامة، ومدرسة الشهيد العبد، ومدرسة أل ذكرى، ومقر منتدى الشباب، ومدرسة مصطفى حقى، ومدرسة ابن سينا، وادارة الشباب والرياضة بجوار الساحة الشعبية، ومدرسة عمر شكرى الثانوية العسكرية، وحضانة الشئون فى الساعة الشعبية، ومركز حضرى عاطف السادات، ومركز الصفا ايضا وچد عدد من المدارس مغلقة مثل مدرسة 25يناى، ومدرسة الشهيدة ندا--مدرسة السيدة زينب الثانوية، والمدرسة الصناعية، ومدرسة مصطفى كامل، ومدرسة حسين جاسر، والمعهد الدينى بعاطف السادات.

وكانت اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن فريقها الطبى يواصل عمله فى تسجيل القادمين من جنوب سيناء مرورا بمناطق شمال سيناء من ناحية مركز نخل ومتابعتهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ويضم الفريق الطبى الدكتور مصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل وفريق إشرافى بالإدارة الصحية بنخل تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتورطارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتوررمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بشأن تواجد المراقبين الصحيين بمداخل مدينة نخل بكمين صدر الحيطان لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى المدينة ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

كما أعلن مجلس مدينى العريش، أنه تم غلق سوق الخميس مؤقتا لمنع التجمعات البشرية والتزاحم إلى انتهاء أزمة وباء كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين، وتم الرش والتعقيم والتطهير لسوق المحاسنة بوسط المدينة وكافة الأسواق بالضاحية وديوان المجلس والمحافظة والحدائق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات الأهالى والمحلات وكذلك سوق الخميس تم تطهيرة وغلقه خوفا من التجمعات .

ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية، فضلا عن تعرضه هو ومن حوله لخطر نقل الوباء

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (1)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (1)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (2)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (2)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (3)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (3)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (4)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (4)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (5)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (5)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (6)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (6)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (7)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (7)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (8)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (8)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (9)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (9)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (10)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (10)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (11)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (11)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (12)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (12)

 

تعقيم المنشأت بشمال سيناء (13)
تعقيم المنشأت بشمال سيناء (13)

 

 


شمال سيناء

العريش

فيروس كورونا

سيناء

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