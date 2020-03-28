صور.. حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بشوارع منشية البكري بالمحلة

عادل ضرة

شن مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، بمشاركة معدات جهاز النظافة بحي ثان المحلة ومجلس المدينة.

وقامت الحملة برفع تلال القمامة المتراكمة بشارع الـ55، وشارع المدارس وشارع جمال عبد الناصر، والمدخل الرئيسي للمنطقة، حيث تم رفع أكثر من 150طن قمامة متراكمة منذ فترة بالشوارع، ونقلها لمصنع تدوير القمامة بالمحلة.

وناشد مسئولي مجلس المدينة والحي، المواطنين بوضع القمامة فى نقاط التجميع، وعدم التخلص منها بصورة عشوائية، حفاظا على المظهر العام للمنطقة، ومنع انتشار الامراض والأوبئة.

وكانت حالة من الغضب قد سادت بين المواطنين بمدينة المحلة، بسبب انتشار أكوام القمامة فى عدد كبير من الشوارع والمناطق الرئيسية بالمدينة بكميات كبيرة، وتركها لعدة أيام متصلة بدون رفعها، الأمر الذى يترتب عليه انتشار الروائح الكريهة، والحشرات والكلاب الضالة التى تبحث فى القمامة عن الطعام.

ورصد "اليوم السابع" انتشار القمامة بمنطقة الجمهورية والمعروفة بالصين الشعبية نظرا لكونها من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان. كما انتشرت أكوام القمامة بشوارع المدارس والـ55 وجمال عبد الناصر، وانتشار النباشين للبحث عن مخلفات البلاستيك والكانز والكرتون وبعثرة محتوياتها بالشوارع.

واشتكى الأهالى من عدم قيام مسئولى الأحياء برفع القمامة أولا بأول، رغم جهود الدولة التى تبذلها للحد من انتشار الأمراض وفيروس كورونا، وحملات التطهير التى تتم على مدار اليوم، مطالبين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بسرعة التدخل لرفع أكوام القمامة من الشوارع والتى تنذر بكارثة انتشار الأمراض والأوبئة.

من ناحيه أخرى شن مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالاشتراك مع مركز شرطة المحلة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بعدد من قرى المركز، بعد قيام المخالفين، باستغلال انشغال الاجهزة الامنية والتنفيذية فى تطبيق حظر التجوال وإزالة الأسواق العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قام عدد من المخالفين بالبناء على الرقعة الزراعية على مساحة 23قيراط بنطاق الوحدات المحلية لقرى المعتمدية والبنوان ومحلة ابو علي وبشبيش ونمرة البصل ومحلة حسن، بإجمالي 22حالة تعدى.



الدفع بلوادر لرفع القمامة



تراكمات قمامة بسور الجسر



حملة نظافة بمنطقة مشية البكرى



رفع القمامة



رفع تراكمات القمامة



رفع تلال القمامة بالمحلة