صور.. حملات تطهير لشوارع الإسكندرية ورشها بالمطهرات خلال حظر التجوال

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الاسكندرية حملات مكثفة لرش وتطهير الشوارع، وذلك بالتزامن مع وقت الحظر بعد الساعة السابعة مساء ، و ذلك كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و بتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الإهتمام برفع درجة الإستعداد القصوى، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد

و قد شن حى المنتزة ثان ، حملات مكثفة تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ،و تم تطهير منطقة أبي قير ، وذلك مع الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال ، كما تم تطهير ميدان كوبري المندرة ، و أكد رئيس الحى على أنة حارى إستكمال باقى شوارع الحى تباعا ، جاء ذلك بتواجد القيادات الأمنية وممثلي الإدارات المعنية بالحى

وتنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بالتشديد بتكثيف حملات التطهير تجنبا لانتشار الفيروس قامت بحملة تطهير بنطاق الحى لتجنب انتشار فيروس كورونا بالرش بجهاز الرزاز الجامبو ، حيث تم تطهير قرية بنجر السكر 6 وتم تطهير الوحدة الصحية والقرية بالكامل ، كما تم تطهير الوحدة الصحية في قرية بنجر السكر 7 وتم رش القرية بالكامل بجهاز الرزاز

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، معدة التطهير والتعقيم التي تم التبرع بها من إحدى منظمات المجتمع المدنى ، كمساهمة مجتمعية منهم ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". مؤكدا أن جميع الجهات المعنية بالمحافظة مستمرة في أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة التابعة لها، وكذا وسائل النقل العام والمساجد والأضرحة والكنائس وجميع أماكن تجمعات المواطنين

وكانت الاسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة و الاحياء ، و تطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها ، تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق ، ومواصلة غلق المراكز التعليمية و الحضانات و صالات الجيم و محلات الالعاب الالكترونية ، و تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الان ، منع الاسواق العشوائية و الاسبوعية و التشديد على عدم اقامة سوق الجمعة و سوق الحمام ، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية.