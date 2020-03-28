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صور.. جهاز العاشر من رمضان : تعقيم منطقة ابنى بيتك والإسكان الإجتماعي

السبت، 28 مارس 2020 05:16 م
صور.. جهاز العاشر من رمضان : تعقيم منطقة ابنى بيتك والإسكان الإجتماعي المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إن الجهاز يواصل حملات اليومية لتعقيم وتطهير المنشأت الحكومية بصفة مستمرة، وتم تعقيم وتطهير عدد من الأحياء بنطاق المدينة، منها الحي الثاني العاشر  " إبني بيتك"  والإسكان الإجتماعي.

يذكر أن جهاز العاشر من رمضان، قام بغلق 18 مقهى بلدي و15 كافيه، ومصادرة 615 شيشة و670 كرسي لإشغال الطريق، كما تم غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية بأنحاء المدينة، كما تم فض الأسواق بالمجاورات 14 و15 و30 و54 والحي 15 والحي 16، كما تم فض جميع التجمعات البسيطة سواء خلف العمارات أو علي نواصي الشوارع والطرق الرئسية.

وشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، متمثلة في فرقة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية، و المهندس محمد حلاوة، رئيس إدارة الإشغالات.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه علي أصحاب المحال العامة والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وغلق قاعات الأفراح وإلغاء سردقات العزاء.

في سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق و ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

 

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تعقيم منطقة ابنى بيتك والإسكان الإجتماعي
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تعقيم منطقة ابنى بيتك والإسكان الإجتماعي
 
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تعقيم منطقة ابنى بيتك والإسكان الإجتماعي
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تعقيم منطقة ابنى بيتك والإسكان الإجتماعي

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جهاز العاشر من رمضان

تعقيم محطات المياه والصرف الصحي

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