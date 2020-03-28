صور.. تنفيذ قرار غلق شواطئ الإسكندرية وإغلاق البوابات وخلوها من المواطنين

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، تنفيذ قرار غلق شواطئ الإسكندرية أمام الزائرين ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا .

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من باكرا ، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية .

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن القرار يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين .

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، أن الإسكندرية فوجئت بالامس بتواجد اعداد من المواطنين على الشواطئ ، وأنه تم التواصل مع بعض الأسر المتواجدة على الشواطيء للإستفسار عن أسباب تواجدهم حيث أعربوا أنهم يتواجدون على الشواطيء كنوع من التنفيس فى ظل الظروف الحالية ، وأكد أنه تم التوعية والتنبيه على جميع المتواجدين بالشواطيء بخطورة التجمعات أى كان موقعهم و قد تفهم الجمهور دواعى ذلك وغلق الشواطئ .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من اليوم، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية ، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، والتى تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه



تنفيذ قرار غلق الشواطئ



خلو الشواطئ من المواطنين



خلو الشواطئ



شواطئ الاسكندرية خالية



شواطئ الاسكندرية خالية



غلق البوابات



غلق البوابات



غلق الشواطئ



غلق الشواطئ



غلق بوابات الشواطئ