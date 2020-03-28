صور.. تصدع منزل بأسوان بعد كسر ماسورة مياه.. والأسرة تناشد المحافظ التدخل

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت منطقة أبو الريش بمركز أسوان، اليوم السبت، واقعة تصدع أحد المنازل السكنية نتيجة انفجار خط مياه عمومى أمام المنزل مما تسبب فى إلحاق الضرر بالمنزل، وطالبت الأسرة صاحبة المنزل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة التدخل لإنقاذ الموقف وترميم منزل هذه الأسرة البسيطة.

قال جمعة محمد على حسين، صاحب المنزل المتضرر لـ"اليوم السابع": بدأت الواقعة يوم الاثنين الماضى عندما تسبب انفجار خط مياه عمومى يمر من أمام المنزل الكائن بنجع الحجاب بأبوالريش قبلى شمال مدينة أسوان، وتسبب فى تسرب كميات كبيرة من المياه إلى داخل المنزل، وتم التواصل مع الخط الساخن لغرفة عمليات الطوارئ والأزمات بمحافظة أسوان ولكن بطء التحرك – على حد وصفه – أدى إلى تضرر المنزل من كميات المياه الزائدة.

وأضاف جمعة، بأن الضرر الذى لحق بمنزله المكون من طابقين وصالة ومطبخ وحمام، هو عبارة عن تصدع وشروخ بجدران المدخل والسلم العمومى للمنزل بالإضافة إلى الباب الرئيسى، علاوة على تشققات ظهرت بأرضية غرفة الجلوس والحمام، وتضررهم أيضاً من قطع المياه واستمرار تسرب المياه نتيجة عدم إصلاح الكسر حتى اليوم.

وأشار صاحب المنزل المتضرر، إلى أنه يعيش داخل المنزل مع زوجته وأولاده الثلاثة "بنتان وولد ذكر"، واصفاً أنفسهم بأنهم "أسرة على حد الحال"، مشيراً إلى أنه كان يعمل عاملاً باليومية وبالكاد يوفر قوت يومه والظروف الحالية التى تشهدها البلاد من تفشى فيروس كورونا أدت إلى ضيق الحال أكثر من الأول، وأن منزلهم بمثابة "الستر" له ولأسرته فى ظل هذه الظروف الصعبة، ولكن بعد تصدعه حالياً أصبح المعيشة بداخله غير آمنة، وينتظرهم شبح السقوط عليهم فى أى وقت.

ومن جانبه، أوضح قاسم معتصم، رئيس الوحدة المحلية لقرى أبو الريش، بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والعميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، توجه على الفور إلى مكان الواقعة فور وصوله بلاغاً بها، وعاينت لجنة من المجلس القروى للبلاغ، لافتاً إلى أن هناك لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط متخصصة ستقوم بمعاينة المنزل وتصدرها قرارها المتعلق بالمنزل، وذلك يوم الأحد 29 مارس، نظراً للراحة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.



الجدار الخارجى



السلم الخارجى



السلم العمومى



أمام المنزل



تشقق الأرضيات



تصدع السقف



تصدع جدران المنزل



حمام المنزل



كسر الخط العمومى للمياه



