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صور .. تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء ومتابعتهم للتأكد من خلوهم من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 04:54 م
صور .. تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء ومتابعتهم للتأكد من خلوهم من كورونا تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، فى بيان لها، أن فريقها الطبى يواصل عمله  فى تسجيل القادمين من جنوب سيناء مرورا بمناطق شمال سيناء من ناحية مركز نخل ومتابعتهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ويضم الفريق الطبى الدكتور مصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل وفريق إشرافى بالإدارة الصحية بنخل  تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء و الدكتورطارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتوررمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بشأن تواجد المراقبين الصحيين بمداخل مدينة نخل بكمين صدر الحيطان لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى المدينة ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان تنبيه المواطنين بعدم التزاحم خلف ماكينات صراف الالى وعدم التزاحم في المحلات التجارية والالتزام التام بالحظر فى المواعيد التى حددتها الدولة حرصا على سلامتهم.

وأوضح البيان أنه تم غلق سوق الخميس مؤقتا لمنع التجمعات البشرية والتزاحم الى انتهاء أزمة وباء كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين ، وتم الرش والتعقيم والتطهير لسوق المحاسنة بوسط المدينة وكافة الأسواق بالضاحية وديوان المجلس والمحافظة والحدائق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات الأهالي والمحلات وكذلك سوق الخميس تم تطهيرة وغلقه خوفا من التجمعات .

ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية فضلا عن تعرضه هو ومن حوله لخطر  نقل الوباء.

وكان مركز "بئر العبد"، بشمال سيناء شهد  بالمدينة والقرى، تسابق الشباب بجهودهم التطوعية لإتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد .

وسجلت الفرق الشبابية حضورها بمبادرة التعقيم اطلقها مجموعة من الشباب بقرية "رمانة"  على مشارف مركز بئر العبد من الناحية الغربية ، ضد فيروس كورونا.

وخلالها قام الشباب يعاونهم رموز القرية بعمليات رش وتعقيم وتطهير للمنشأت والشوارع والمحلات

تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (1)
تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (1)

 

تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (2)
تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (2)

 

تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (3)
تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (3)

 

تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (4)
تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (4)

 

تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (5)
تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (5)

 

تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (6)
تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (6)

 

تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (7)
تسجيل القادمين من جنوب لشمال سيناء (7)

 


شمال سيناء

جنوب سيناء

كورونا

سيناء

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