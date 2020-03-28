اليوم السابع
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صور.. "الداخلية" تحبط تهريب 726 طربة حشيش عبر قناة السويس

السبت، 28 مارس 2020 12:25 م
صور.. "الداخلية" تحبط تهريب 726 طربة حشيش عبر قناة السويس المتهمون والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت إدارة مكافحة المخدرات فى ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 726 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو جرام لمخدر الأفيون.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل حمولة شكائر جبس بسيارتين إحداهما نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل (محددتين).

ونجحت أجهزة الأمن فى رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وتبين أنهم 3 عاطلين مقيمين بمحافظات الشرقية والفيوم والإسماعيلية، لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، وأحدهم مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم بمنطقة شرق القناة دائرة قسم شرطة الجناين.

وعثر بحوزة المتهمين على 726 طربة لمخدر الحشيش وزنت 73، 200 كيلو جرام، و5 كيلو أفيون و5 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

 

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المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

مخدرات مضبوطة
مخدرات مضبوطة

 


مخدرات

تهريب المخدرات

الداخلية

افيون

حشيش

اخبار الحوادث

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