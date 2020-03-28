اليوم السابع
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صور .. استمرار أعمال حملة التعقيم المكبرة بشوارع وأحياء مدينة سفاجا

السبت، 28 مارس 2020 10:17 ص
صور .. استمرار أعمال حملة التعقيم المكبرة بشوارع وأحياء مدينة سفاجا رئيس مدينة سفاجا خلال أعمال حملة التعقيم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار أعمال الحملة المكبرة لتعقيم وتطهير شوارع وأحياء مدينة سفاجا بالكامل ، بالاشتراك مع الجهات المختلفة والجمعيات الأهلية ، تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

وأضافت "المغربى"، أن حملات التعقيم شملت منطقة العرايشى والنيابة، كما تمكنت شركة النظافة المتعاقدة مع المدينة بالتعاون مع إدارات البيئة والنظافة، وأن تطهير عمارات مبارك حيث تمثلت أعمال التطهير والتعقيم فى تعقيم الوحدات السكانية حتى الدور الأخير لكل وحدة والأبواب والسلالم ومحيط كل وحدة والتى بلغت 16وحدة

وأوضحت المغربى، أن الحملة المكبرة بالتعاون مع المجتمع المدنى وشبابا الأحزاب السياسية والإدارة الصحية وشركة المياه والقاعدة البحريه وشركه الكهرباء والشئون الاجتماعيةوالجمعيات الخيريةوإدارة الشباب والدفاع الشعبى وشباب متطوع أسفرت عن تطهير منطقة تقسيم الجراد والقضاة وما حولها و الشارع الخلفى لمجلس المدينة .

كذلك البلوكات بالكيلو 3 والكيلو 5 ومنطقة زرزارة وسفاجا البلد ومنطقة تقسيم الشيماء والتلفزيون وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت الى تنفيذ حملات مكبرة مساء أمس لغلق المحال العامة من الساعة الخامسة مساء وتم التنبيه على المسئولين عنها بالالتزام بالمواعيد المحددة حرصاً على سلامتهم

وكانت نظمت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أمس الجمعة، حملة تعقيم لجميع مناطق وشوارع المدينة المختلفة، بمشاركة عدة جهات مختلفة، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ترأست هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أعمال الحملة المكبرة التى بدأت بالاشتراك مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لمحاصرة الفيروس وحماية ارواح المواطنين.

من جانبها أعلنت رئيس المدينة ، على تلقى الدعم والمساعدة الكاملة من قبل عدة جهات فى الحملة التى بدأت من اليوم ومن المنتظر أن تستمر للغد للوصول إلى كافة أحياء المدينة وتطهيرها بالكامل.


البحر الاحمر

سفاجا

حملة تعقيم مكبرة بسفاجا

رئيس مدينة سفاجا

فيروس كورونا

تطهير وتعقيم الشوارع

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