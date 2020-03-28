اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 22 حالة تعد على مساحة 23 قيراط فى حملة مكبرة بالمحلة

السبت، 28 مارس 2020 11:48 ص
صور.. إزالة 22 حالة تعد على مساحة 23 قيراط فى حملة مكبرة بالمحلة حملة مكبرة لإزالة التعديات
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالاشتراك مع مركز شرطة المحلة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بعدد من قرى المركز، بعد قيام المخالفين، باستغلال انشغال الاجهزة الامنية والتنفيذية فى تطبيق حظر التجوال وإزالة الأسواق العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قام عدد من المخالفين بالبناء على الرقعة الزراعية على مساحة 23قيراط بنطاق الوحدات المحلية لقرى المعتمدية والبنوان ومحلة ابو علي وبشبيش ونمرة البصل ومحلة حسن، بإجمالي 22حالة تعدى.

وأسفرت الحملات عن هدم جميع التعديات وإزالتها فى المهد ومصادرة المعدات وتحرير محاضر للمخالفين.

واكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى على عدم التهاون مع أي شخص  من يستغل ظروف حظر التجوال في ارتكاب اي اعمال مخالفه للقانون وخاصة البناء على الرقعة الزراعية ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضروره المتابعه المستمرة و وقف اي حالات بناء في المهد وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

من ناحيه اخرى شن مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عبد الشافى كمال رئيس المدينة،  والمحاسب احمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لفض اكبر سوق للخضار بمدينة السنطة، بعد قيام التجار بتجهيز السوق لإقامته، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع إقامة الأسواق العشوائية لمنع التكدس والزحام للحد من انتشار وباء كورونا

وكان مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع  مركز شرطة السنطة، حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشي والذي يُقام يوم الأحد إسبوعيا بقرية الجعفرية.

وشارك فى الحملة المكبرة عبد الشافي كمال رئيس المدينة، والمحاسب احمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، والمقدم اشرف عبد الله رئيس نقطة شرطة الجعفرية والمقدم هانى البنا رئيس وحدة مرور السنطة، وتم فض السوق وصرف التجار فورا، كما تم تطهير أرض السوق

  حملة مكبرة لإزالة التعديات (1)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (1)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (2)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (2)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (3)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (3)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (4)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (4)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (5)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (5)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (6)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (6)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (7)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (7)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (8)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (8)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (9)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (9)

حملة مكبرة لإزالة التعديات (10)
حملة مكبرة لإزالة التعديات (10)

 

 


اخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ الغربية

رئيس مدينة المحلة

البناء على الرقعة الزراعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة