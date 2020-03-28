صور.. إزالة 22 حالة تعد على مساحة 23 قيراط فى حملة مكبرة بالمحلة

وأسفرت الحملات عن هدم جميع التعديات وإزالتها فى المهد ومصادرة المعدات وتحرير محاضر للمخالفين.

واكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى على عدم التهاون مع أي شخص من يستغل ظروف حظر التجوال في ارتكاب اي اعمال مخالفه للقانون وخاصة البناء على الرقعة الزراعية ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضروره المتابعه المستمرة و وقف اي حالات بناء في المهد وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

من ناحيه اخرى شن مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عبد الشافى كمال رئيس المدينة، والمحاسب احمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لفض اكبر سوق للخضار بمدينة السنطة، بعد قيام التجار بتجهيز السوق لإقامته، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع إقامة الأسواق العشوائية لمنع التكدس والزحام للحد من انتشار وباء كورونا

وكان مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مركز شرطة السنطة، حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشي والذي يُقام يوم الأحد إسبوعيا بقرية الجعفرية.

وشارك فى الحملة المكبرة عبد الشافي كمال رئيس المدينة، والمحاسب احمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، والمقدم اشرف عبد الله رئيس نقطة شرطة الجعفرية والمقدم هانى البنا رئيس وحدة مرور السنطة، وتم فض السوق وصرف التجار فورا، كما تم تطهير أرض السوق

حملة مكبرة لإزالة التعديات (1)



حملة مكبرة لإزالة التعديات (2)



حملة مكبرة لإزالة التعديات (3)



حملة مكبرة لإزالة التعديات (4)



حملة مكبرة لإزالة التعديات (5)



حملة مكبرة لإزالة التعديات (6)



حملة مكبرة لإزالة التعديات (7)



حملة مكبرة لإزالة التعديات (8)



حملة مكبرة لإزالة التعديات (9)