صور.. إزالة التعديات وتوسعة طريق السوفيتيل السياحى لخدمة السياحة مستقبلاً

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تنفيذاً لخطة الدولة في تنمية الصعيد، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر في إطار خطة رئاسة مركز ومدينة الزينية في وضع المدينة علي الخريطة السياحية للأقصر، تقرر إستئناف أعمال إزالة التعديات وتوسعة طريق السوفيتيل، والذي يبدأ من مطار الأقصر الدولي ( كمين يسه ) حتي خط سكة حديد "القاهرة – أسوان"، ثم وصولا إلي فندق السوڤيتيل مدخل مدينة الزينية بطول 10 كيلو متر وعرض 25 متر، وذلك إعتباراً من بداية الأسبوع الجارى، والذي توقف مؤقتا لحين الرفع المساحي للطريق بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة بالأقصر حفاظا علي حقوق المواطنين وحدود الطريق.

وأضاف رئيس مدينة الزينية – فى بيان صحفى – أنه تم مخاطبة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وزارة الموارد المائية والري بالأقصر، وذلك لرفع نواتج تطهير مصرف المدامود لتوسعة ورصف الطريق المؤدي لمعبد ( مونتو ) بالوحدة المحلية بالمدامود قبلي - مركز الزينية، وأيضا تم التواصل مع مدير عام أثار مصر العليا بالأقصر للوقوف علي خطة تطوير المعبد، وتوقيت بدء عمل البعثة الفرنسية المزمع عملها بالمعبد الفترة القادمة، وذلك تزامنا مع أعمال التوصيلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي للمركز والمدينة الجارية حاليا والتي سيعقبها رصف طريق الأقصر العشي "طراد النيل"، فور نهو الأعمال وسيتم رصف باقي الطرق التي تنتهي بها أعمال مشروع الصرف الصحي فوراً، ويجري حاليا رصف طريق نصر الله بداية من محطة المحولات بطول 5 كيلو مترات بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وكان قد واصل رجال مدينة الزينية أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع وسيارات الأجرة وماكينات الصراف الآلى، حيث أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الزراعية والإدارة الصحية والطب البيطرى وشركة مياة الشرب بالزينية، وبمشاركة شعبية من الشباب والجمعيات الخيرية وجهود ذاتية من أهالى المركز والمدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



رئيس مدينة الزينية يعلن إستكمال توسعة طريق السوفيتيل



جانب من العمل فى ازالة التعديات بطريق السوفيتيل السياحى