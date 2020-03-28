اليوم السابع
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صور.. أسواق ومحال كفر الشيخ مغلقه وحملات تطهير وإزالة التعديات

السبت، 28 مارس 2020 11:48 ص
صور.. أسواق ومحال كفر الشيخ مغلقه وحملات تطهير وإزالة التعديات رش الشوارع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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إلتزم التجار والباعة بقرار غلق المحال والأسواق، لليوم الثانى على التوالي، اليوم السبت، وخلت الشوارع إلا من عدد قليل من المارة، كما خلت المواقف من السيارات وخاصة سيارات السرفيس الداخلية، واعتمد انتقال عدد من الأهالى من أحياء لأخرى بالتاكسي، أو بالتوك توك، ولكن الأهالى التزموا بالقرارات، حفاظا على هيبة الدولة، وحماية لأنفسهم.

كما اختفت نداءات الباعة الجائلين صباحًا بالأحياء بمدن المحافظة، وطوابير عدد من المواطنين على محال الفول والطعمية، كما اختفى باعة اسطوانات الغاز وغيرهم ،وبرغم أن الوقت نهاراً إلا أن الصمت والسكوت خيم على الأحياء والشوارع.

وتواجد بالشوارع رجال الأمن تحت أشرف مدير أمن كفر الشيخ، اللواء محمود حسن ،ومدير المباحث الجنائية، اللواء هيثم عطا، لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية، كما تم متابعة الكمائن فى مداخل مدن ومراكز المحافظة المشتركة مع حدود مدن المحافظات المجاورة، وانتشر موظفوا الوحدات المحلية بشوارع المحافظة للتأكد من إغلاق المحلات التجارية والحرفية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما شهدت مدن وقرى المحافظة حملات الرش والتطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية المتعددة، إضافة لحملات إزالة التعديات، فأشرفَ راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والبيئة والإدارة الصحية والبيطرية بمشاركة سيارات الحماية المدنية ومنظمات المجتمع المدني، وفى سياق متصل تم متابعة أعمال التطهير وتعقيم الشوارع بقرى مركز ومدينة فوه،ضمن الخطة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة والشوارع بقلين البلد، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشرفَ المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على استمرار التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم التصدى والإزالة لحالة تعدى على قطعة أرض تابعة لجمعية ابو مصطفي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ومازالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بدء أعمال التكاسى بجسر ترعة عبد الرحمن بالفقهاء القبلية، ضمن القطاع الثانى من أعمال التكاسى بطول 150متر، فضلًا عن متابعة أعمال التمهيد للرصف وتشوين وفرد السن بشارع مدرسة الشرنوبى الابتدائية استعدادًا لرصفه، وذلك ضمن أعمال التكاسى والرصف بالخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وشدد اللواء جمال نور الدين، على رؤساء المدن، بالتأكد من إغلاق المحلات والمقاهى والمطاعم التى ينطبق عليها قرار الحظر، ولقى قرار ،وأعرب مواطنون بالمحافظة، ترحيبهم بهذه الخطوات لمنع التجمع والاختلاط.

 

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