اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صرف منحة العمالة غير المنتظة لــ3043 عاملا بالوادى الجديد بقيمة 1,5مليون جنيه

السبت، 28 مارس 2020 05:32 م
صرف منحة العمالة غير المنتظة لــ3043 عاملا بالوادى الجديد بقيمة 1,5مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أحمد طليب مديرعام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد ، أنه تم تسجيل 3043 شخص على مستوى مراكز وقرى المحافظى ، ضمن العمالة الغير منتظمة على موقع وزارة القوى العاملة، حيث تم توفير مبلغ 1521200جنيها، بواقع 500 جنيها لكل عامل ضمن العمالة الغير منتظمة التي تم تسجيلها حتى الآن، على أن يبدأ موعد الصرف لهم بدأ منذ الخميس الماضى ويستمر حتى يوم 24 أبريل المقبل ، كما أنه جاري تسجيل باقي أسماء العمالة الغير منتظمة.

وأوضحت المديرية أنه يتم تجهيز باقي العمالة المشجلة على موقع الوزارة حتى الآن، حيث وصل عددهم 13522 مواطن، كما أنه سيتم الإعلان عن موعد الصرف لهم فور إعدادهم، علما بأن آخر منحة صرفتها المديرية للعمالة غير المنتظمة كانت منحة المولد النبوي الشريف تم صرفها لعدد 2886 مواطن، بإجمالي مبلغ 1343000 جنيها.

وكانت مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة نفذت حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من فيروس "كورونا" بمقر سنترال مدينة الخارجة.

وقال أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إنه جرت زيارة مقر سنترال مدينة الخارجة ومقر شركة الاتصالات المصرية، من خلال فريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بالمديرية، للوقوف على استعدادات وتجهيزات السنترال و الشركة الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من فيرس كورونا وتوجيهات بضرورة الكشف الدورى على العمالة بالموقع.

أوضح طليب، أن الهدف الرئيسى من المتابعة والتفتيش الدورى على المنشآت هو توفير بيئة آمنة للعاملين، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم إضافة إلى الحفاظ على وسائل وأدوات الإنتاج والتأمين الشامل للمنشآت ضد المخاطر بما يعود فى النهاية على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المنتج ويساهم فى مضاعفة الدخل القومي.

ولفت إلى، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وبرعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بشأن ما توليه الدولة من اهتمام بالغ وحثيث تجاه انتشار فيرس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة البشرية، على ان تتواصل حملات التفتيش والرقابة على بقاى المنشآت العمالية بمراكز المحافظة الخمسة.

كما جرى تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من "كورونا" بمشروع فوسفات أبو طرطور تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من " كورونا" بمشروع فوسفات أبو طرطور حيث أكد مدير القوى العاملة بالمحافظة، زيارة مشروع فوسفات أبو طرطور من خلال فريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بالمديرية، للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركة الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من فيرس كورونا وتوجيهات بضرورة الكشف الدورى على العمالة بالموقع، وإخطار الجهات فورًا فى حالة استقدام أى عمالة أو خبراء أجانب للموقع.


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجلة

الوادى الجديد

العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة

القوى العاملة بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مليون و 898 ألف جنيه منحة إستثنائية للعمالة الغير منتظمة بالبحيرة

الخميس، 26 مارس 2020 03:50 م

القوى العاملة بالبحر الأحمر: مسجل لدينا 3500 من العمالة الغير منتظمة

الخميس، 26 مارس 2020 09:00 ص

رغم التحذيرات لمواجهة فيروس كورونا زحام على مكاتب البريد والبنوك لصرف المرتبات والمعاشات بالمحافظات.. تجمع للعمالة الغير منتظمة بالاسماعيلية.. وتوزيع الكمامات أمام ماكينات الصرف الألى

الخميس، 26 مارس 2020 12:00 ص

صرف الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة بكفر الشيخ أول أبريل المقبل

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:45 ص

القوى العاملة بجنوب سيناء: منحة استثنائية لـ 3644 من العمالة الغير منتظمة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:24 م

تخصيص موقع الكترونى لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة ورقم للإستفسار على واتس آب بالمنوفية

الإثنين، 23 مارس 2020 06:03 م

القوى العاملة بالمنوفية: صرف 500 جنية للعمالة الغير منتظمة بدء من 30 مارس الحالى

الأحد، 22 مارس 2020 01:54 م

منح مالية لـ6 حالات من العمالة الغير منتظمة بالوادى الجديد .. تعرف عليهم

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 11:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة