صرف منحة العمالة غير المنتظة لــ3043 عاملا بالوادى الجديد بقيمة 1,5مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن أحمد طليب مديرعام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد ، أنه تم تسجيل 3043 شخص على مستوى مراكز وقرى المحافظى ، ضمن العمالة الغير منتظمة على موقع وزارة القوى العاملة، حيث تم توفير مبلغ 1521200جنيها، بواقع 500 جنيها لكل عامل ضمن العمالة الغير منتظمة التي تم تسجيلها حتى الآن، على أن يبدأ موعد الصرف لهم بدأ منذ الخميس الماضى ويستمر حتى يوم 24 أبريل المقبل ، كما أنه جاري تسجيل باقي أسماء العمالة الغير منتظمة.

وأوضحت المديرية أنه يتم تجهيز باقي العمالة المشجلة على موقع الوزارة حتى الآن، حيث وصل عددهم 13522 مواطن، كما أنه سيتم الإعلان عن موعد الصرف لهم فور إعدادهم، علما بأن آخر منحة صرفتها المديرية للعمالة غير المنتظمة كانت منحة المولد النبوي الشريف تم صرفها لعدد 2886 مواطن، بإجمالي مبلغ 1343000 جنيها.

وكانت مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة نفذت حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من فيروس "كورونا" بمقر سنترال مدينة الخارجة.

وقال أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إنه جرت زيارة مقر سنترال مدينة الخارجة ومقر شركة الاتصالات المصرية، من خلال فريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بالمديرية، للوقوف على استعدادات وتجهيزات السنترال و الشركة الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من فيرس كورونا وتوجيهات بضرورة الكشف الدورى على العمالة بالموقع.

أوضح طليب، أن الهدف الرئيسى من المتابعة والتفتيش الدورى على المنشآت هو توفير بيئة آمنة للعاملين، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم إضافة إلى الحفاظ على وسائل وأدوات الإنتاج والتأمين الشامل للمنشآت ضد المخاطر بما يعود فى النهاية على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المنتج ويساهم فى مضاعفة الدخل القومي.

ولفت إلى، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وبرعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بشأن ما توليه الدولة من اهتمام بالغ وحثيث تجاه انتشار فيرس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة البشرية، على ان تتواصل حملات التفتيش والرقابة على بقاى المنشآت العمالية بمراكز المحافظة الخمسة.

كما جرى تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من "كورونا" بمشروع فوسفات أبو طرطور تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من " كورونا" بمشروع فوسفات أبو طرطور حيث أكد مدير القوى العاملة بالمحافظة، زيارة مشروع فوسفات أبو طرطور من خلال فريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بالمديرية، للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركة الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من فيرس كورونا وتوجيهات بضرورة الكشف الدورى على العمالة بالموقع، وإخطار الجهات فورًا فى حالة استقدام أى عمالة أو خبراء أجانب للموقع.