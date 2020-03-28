صحة الوادى: المحافظة خالية من كورونا ويجب على المواطنين التزام منازلهم

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، إن المحافظة خالية حتى الآن من أية إصابات بفيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة ذويهم، والبقاء في المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدا على أن مديرية الصحة بالتنسيق مع المديريات الأخرى تواصل عمليات تعقيم المدن والقرى والمؤسسات الحكومية والمدارس والمساجد، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا، كما يتم تنظيم حملات مستمرة على الصيدليات للتأكد من توافر المنتجات الطبية والأدوية وعدم احتكارها.

ولفت محروس، الى الدفع بالفرق الطبية للتواجد على البوابات والأكمنة الرئيسية للمحافظة لفحص المواطنين وقياس درجة حرارتهم.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قرر تخصيص مبلغ 215 الف جنيه، لشراء كابينة امان حيوية لإجراء تحاليل الـpcr لتحديد إيجابية المريض من عدمه للإصابة بفيروس كورونا، بمستشفيات المحافظة بدلا من اجرائها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن توريد هذه الكابينة للمحافظة، لإجراء تحاليل الفيروسات من خلال جهاز الـPCR والذي وفرته وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، خلال تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والامراض السارية.

أضاف محروس، أن الكابينة هي عبارة جهاز مهمته الرئيسية توفير بيئة آمنة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والأمان البيولوجي لإجراء التحاليل الفيروسية بشكل ناجح وآمن تماما، لضمن صلاحية العينة والحفاظ عليها خلال فترة التحليل، عن طريق جهاز الـPCR ، والذي يؤكد إيجابية المريض من عدمه للفيروس.

أوضح، أن هذه الكابينة ستوفر الوقت والجهد في تحليل عينات المرضي وتحديد مدي إصابته بالفيروس من عدمه، حيث تتولي المديرية سحب العينة من المريض، ثم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والانتظار 48 ساعة لحين عودتها مرة اخري بالنتيجة بينما توفير هذه الكابينة كل هذا الوقت في التحليل الفيروسي، لافتا إلى، تنفيذ كمائن اجبارية على كافة مداخل المحافظة، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائي لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.