صحة الأقصر تعلن تفاصيل العمل بالمستشفيات الخاصة والحضانات وغيرهما خلال الحظر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، أنه طبقاً لما ورد إلى المديرية من الإدارة المركزية المؤسسات الغير حكومية، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والجهات المختصة وحفاظاً علي صحة المواطنين نظراً لما تمر به البلاد وفي ضوء قرار رئيس الوزراء رقم (768) لسنة 2020 والحرص علي صحة المواطنين، تقرر استمرار العمل بالمستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها خلال مواعيد الحظر.

وأضافت مديرية الشئون الصحية – فى بيان صحفى – أنه توضيحاً لبعض المواد التي تخص المنشآت الطبية الخاصة، تقرر أن تستمر المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها، وكذلك مراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة في ممارسة عملها دون التقيد بمواعيد الحظر المقرر بقرار من مجلس الوزراء، وبالنسبة لباقي المنشأت الطبية الخاصة بكافة أنواعها وتخصصاتها تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر علي أن تغلق اعتباراً من الساعة السابعة مساء حتي الساعة السادسة صباح اليوم التالي عدا يومي الجمعة والسبت تغلق هذه المنشأت غلقاً كاملاً، ويراعي إلتزام جميع المنشأت الطبية الخاصة بسياسة مكافحة العدوي والوسائل الوقائية ومنع التجمعات.

وكان الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، قد صرح أنه طبقاً لتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يتم الالتزام بضرورة عزل كل من قدم إلى البلاد من الخارج وعزله بالمنزل لمدة 14 يوما، وفى حالة ظهور أى أعراض لفيروس كورونا على الشخص أو أى من المخالطين له، يجب الاتصال برقم 105 الخط الساخن الخاص بعمليات وزارة الصحة والسكان، وشملت الإرشادات التأكيد على التوصيات السابق ورودها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بأنه لا يتم إجراء أى تحليل لفيروس كورونا لأى شخص سوى من ظهرت عليه الأعراض الخاصة بالفيروس، ويتم توقيع الكشف الطبى من قبل أحد الأطباء المختصين بمستشفى الحميات، ويؤكد وكيل وزارة الصحة أنه لا ضرورة للتوجه إلى المستشفيات سوى من ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا ومنها الحمى، والسعال، وضيق التنفس.