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شوارع الغربية خالية من المارة مع تطبيق حظر التجوال لليوم الثالث.. فيديو

السبت، 28 مارس 2020 12:08 ص
شوارع الغربية خالية من المارة مع تطبيق حظر التجوال لليوم الثالث.. فيديو شوارع الغربية خالية من المارة
الغربية محمد طارق

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شهدت شوارع مراكز ومدن محافظة الغربية، التزام كبير من المواطنين فى ثالث أيام حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، كما شهدت الشوارع انتشار أمنى مكثف لسيارات الشرطة التابعة لمديرية أمن الغربية، فيما توقفت حركة جميع أنواع وسائل النقل على جميع الطرق العامة .

فيما قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، مساء أمس، بزيارة مفاجئة لقرى مركز كفر الزيات لمتابعة تنفيذ قرار الحظر وشدد على الالتزام بالاجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار وباء كورونا .

بدأت جولة محافظ الغربية بتفقد الميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات حيث لم يتم رصد أى مخالفات لقرار الحظر ، حيث أغلقت كافة المحال التجارية أبوابها ما عدا المحال التى تم استثنائها من قرار الحظر

وتفقد المحافظ عدد من قرى كفر الزيات من بينها قرية الدلجمون، حيث فاجىء المحافظ ثلاث محال تجارية التى ينطبق عليها قرار الحظر ( معرض لبيع المراتب، ومحل لبيع الهواتف المحمولة ومكتب نقل سيارات) وكانت تفتح أبوابها للجمهور فأمر المحافظ بغلقها وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة ضد أصحابها ، كما تفقد المحافظ قرية شبرا النملة والتى لم يرصد بها اى مخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من اجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس. واشاد بالتزام اصحاب المنشات التجارية فى مدينة كفر الزيات حيث لم يرصد خلال جولته فيها اى انتهاك لقرار الحظر.

 


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