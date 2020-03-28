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شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعمل بكامل طاقته فى جميع المحافظات

السبت، 28 مارس 2020 03:30 ص
شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعمل بكامل طاقته فى جميع المحافظات مخبز
كتب مدحت وهبة

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أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر كافة احتياجات المخابز من الدقيق بشكل مستمر وأكثر من 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم على مستوى كافة محافظات الجمهورية، من أجل توفير الخبز المدعم للمواطنين، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص تذليل أى عقبات تواجه المنظومة وكذلك الارتقاء بتحسين جودة إنتاج الخبز فى ظل الظروف إلى تشهدها البلاد واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قررر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتى، البقالة التموينية" لتكون اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، حتى الساعة السابعة مساءً حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية،  اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء وخلال مدة الحظر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد اصدر قرارات وانه اعتبارًا من الأربعاء الماضى، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكل أنواعه.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارى.


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