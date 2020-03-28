اليوم السابع
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شعبة الأدوية: انخفاض فى أسعار الكمامات بعد وقف الحكومة للتصدير وضخها مجانا

السبت، 28 مارس 2020 03:42 م
شعبة الأدوية: انخفاض فى أسعار الكمامات بعد وقف الحكومة للتصدير وضخها مجانا كمامات
كتبت سماح لبيب

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قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الكمامات فى الأسواق ستنخفض خلال أيام بعد الإجراءات الحكومية بضخ كميات مجانية للمواطنين فى مختلف المناطق وقرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصديرها لمدة ٣ أشهر، لافتا إلى أن الكمامات كانت تباع بما يتراوح من ٨ إلى ١٠ جنيهات للواحدة. 
 
وعلق عوف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المصانع المصرية تنتج كمامات تكفى حاجة المواطنين خلال تلك الفترة الراهنة للتصدى لأزمة انتشار فيروس كورونا، وتستطيع الأسر المصرية شراء ما ترغب لأفراد الأسرة المضطرين للنزول من المنازل، بعد تراجع المعروض من الكمامات خلال الأيام الماضية واستغلالها فى السوق السوداء.
 
وأشار إلى أن المواد المطهرة ستنخفض بصورة كبيرة فى أسعارها بعد ضخ الدولة الكميات كبيرة منها لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية باستخدامها فى غسيل الأيدى بصورة دورية ، لافتا إلى أن المصانع المصرية تعمل بكامل طاقتها لسد احتياجات المستهلكين والتصدي لانتشار العدوى. 
 
يذكر أن أسعار الكمامات ارتفعت الشهر الماضى مع بدء انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم حيث استغل بعد العاملين بالسوق السوداء الأزمة لترويجها وبيعها 10 أضعاف أسعارها الحقيقية ، وهو ما تصدت له الحكومة بوقف التصدير وضح كميات كبيرة المواطنين بأسعار مخفضة . 
 
وحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع الماضى المواطنين منع الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى تفاديا لانتشار العدوى ، حتى تستطيع الحكومة السيطرة على انتشار فيروس كورونا وانتهاء الأزمة. 

اخبار الاقتصاد

كورونا

الكمامات

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