شركات البورصة المصرية توزع 334 مليون جنيه أرباحا على المساهمين خلال 3 شهور

كتب هانى الحوتى

وزعت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، توزيعات نقدية على المساهمين بلغت 334 مليون جنيه، بداية من العام حتى الأسبوع الثالث من شهر مارس الجارى، مقسمة بين 83 مليون جنيه خلال شهر يناير، و45 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و206 مليون جنيه حتى يوم 22 مارس الجارى، وذلك بحسب تقرير البورصة المصرية الأسبوعى.

وكانت آخر الكوبونات المدفوعة لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، بقيمة 0.5 جنيه للكوبون الواحد.

فى المقابل بلغ إجمالى توزيعات شركات البورصة خلال عام 2019 أكثر من 23 مليار جنيه، موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و2.295 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

فى المقابل حمل الأسبوع الماضى، قراراً بالموافقة على شطـب القيد النهائى لأسهم بنك الاتحاد الوطنى - مصر، فى ضوء التزام البنك بأحكام ‏الشطب ‏الاختيارى برأس مال مصدر ومقيد 1.474 مليار جنيه موزع على عدد 263.4 مليون سهم بقيمة ‏اسمية قدرها 5,6 جنيه للسهم الواحد من جدول قيد ‏الأوراق المالية المصرية ‏‏" أسهم " بعد ان قام البنك بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء ‏المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد ‏ان تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 22 مارس والتى ‏عرضت على البنك خلال فترة فتح سوق العمليات ‏الخاصة (‏OPR‏ ).

وبلغت الكمية المنفذة لشراء أسهم بنك الاتحاد الوطنى، المستجيبة للشطب، 8.035 مليون سهم بسعر 9,92 جنيه بقيمة إجمالية 79.7 مليون جنيه، ‏وأن نسبة الكمية المنفذة إلى ‏إجمالى اسهم البنك تبلغ 3.05 %، وتمثل 91.79% من نسبة الأسهم حرة التداول، ‏وعدد المساهمين ‏المودع بالإيداع المركزى يبلغ 946 مساهم.‏