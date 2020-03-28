اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 02:22 م
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شرطة المرافق بالغردقة تحرير محضر لصاحب كافتيريا لخرقة قرار مجلس الوزراء

السبت، 28 مارس 2020 02:21 م
شرطة المرافق بالغردقة تحرير محضر لصاحب كافتيريا لخرقة قرار مجلس الوزراء شرطة المرافق تضبط كافتيريا بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حررت شرطة المرافق بالبحر الأحمر،  محضرا لصاحب كافتيريا بمنطقة أبو نواس بمدينة الغردقة ، لخرقه قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الكافيهات والمقاهى والمحال التجارية ، كإجراء إحترازى لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجدة.

وتبين أن الكافتيريا تعمل من باب خلفى بمنطقة أبو نواس بمدينة الغردقة ، حيث أكد مصدر أمني ، تم إخلاء الكافتيريا من جميع محتوياتها وتم تشميعها ، وتحرير محضر لصاحبها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى ، قراراً صباح اليوم السبت، بغلق كل الشواطئ بالمحافظة ، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، خاصة بعد الازدحام الذى شهده عدد من شواطئ المحافظة فى أكثر من مدينة ، قبل بدأ ساعات الحظر، مؤكدا أى تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من انتشار العدوى

ووجه المحافظ كافة الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتباراً من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، مناشداً أهالى المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الحملات مستمرة يومياً بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن فى أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار حيث سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

 

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شرطة المرافق تضبط كافتيريا بالغردقة 

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شرطة المرافق تضبط كافتيريا بالغردقة 

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شرطة المرافق تضبط كافتيريا بالغردقة

 


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