شباب منشأة صدقى بالشرقية يعقمون الوحدة الصحية والمدرسة والشوارع والمنازل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تطوع مجموعة من شباب قرية منشأة صدقي التابعة لوحدة منذأة رصوان المحلية مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بتطهير وتعقيم جميع شوارع ومنازل ومساجد ومدرسة القرية، وقام الشباب بتوزيع المواد المطهرة على المتواجدين بالقرية، وقسم الشباب أنفسهم كفرق لتوعية الأهالي وتعريف المتواجدين بالشوارع كيفية تجنبهم العدوى من فيروس كورونا .

وقال أحمد فتحى من أبناء قرية منشأة صدقى أنه حرص على الاستيقاظ مبكرا وتجمع معه عدد من شباب القرية وقاموا صباح اليوم بتطهير القرية حرصا منهم على أهالي القرية ولتجنب العدوى من فيروس كورونا المستجد وذلك بمساعدة المحبين للخير بالقرية.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة - الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.



تطهير المدرسة



تطهير المسجد



تطهير الوحدة الصحية