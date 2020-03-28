شباب قرية محلة أبو على يضعون كراسى أمام مكتب البريد لمنع تزاحم المواطنين.. صور

حرص عدد من شباب قرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، على وضع كراسى أمام مكتب البريد بالقرية، لتوفير أماكن للانتظار للمواطنين المترددين على المكتب، وذلك للحد من الزحام ومنع التكدس بداخل المكتب لمنع انتشار وباء كورونا.

وقام الأهالى باستئجار أكثر من 100 كرسى ووضعهم فى صفوف أمام مكتب البريد، وتطوع عدد منهم لتنظيم صفوف المواطنين المترددين على المكتب لمنع الزحام داخل المكتب، كما قامت مجموعة منهم بتطهير محيط المكتب باستخدام الكلور، إلى جانب رفع القمامة والأتربة فى محيطه.

وناشد الشباب الأهالى بمنع الزحام داخل المكتب، والابتعاد عن المصافحة بالأيدى واستخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم.

من ناحيه أخرى، أسس مجموعة من شباب مركز بسيون بمحافظة الغربية، جروبا على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" بعنوان "احصل على استشارة طبية من أطباء بسيون والزم بيتك"، لتقديم المساعدات والاستشارات الطبية لأبناء مركز ومدينة بسيون والقرى التابعة لها، فى أسرع وقت، تخفيفا عن المواطنين والمرضى من النزول للشارع فى ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة مع تطبيق حظر التجوال فى الشوارع من السابعة مساءً وحتي السادسة صباح اليوم التالى، فى إطار جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولاقى الجروب تفاعل الآلاف من المواطنين وانضم إليه أكثر من 6 آلاف شخص من بسيون والقرى التابعة لها، وقام مؤسسي الجروب بإضافة عدد كبير من الأطباء فى مختلف التخصصات الطبية، ويقوم الأطباء بالرد الفورى على أسئلة الأعضاء فور نشر الاستفسار على الجروب، طوال اليوم على مدار الـ24 ساعة، فيما يتكفل بعض الصيادلة بإرسال الدواء لهم دليفري بالمجان.

يقول أحمد حمدى أحد مؤسسي الجروب لـ"اليوم السابع"، إن فكرة إنشاء الجروب بدأت بعد التفكير فى تقديم المساعدة الطبية لأهالى مركز بسيون والقرى التابعة له، بمساعدة مجموعة من الأطباء فى جميع التخصصات للرد على الاستشارات الطبية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل النزول للشارع بسبب فرض حظر التجوال.