شباب قرية دمليج بالمنوفية يدشنون حملة " دمليج أهم " ويعقمون القرية بأكملها

المنوفية - محمد فتحى

دشن مجموعة من شباب قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، مبادرة بعنوان "دمليج أهم " بهدف المساهمة فى أعمال مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد ، وذلك عن طريق تطهير القرية بأكملها .

وقام الشباب بتوفير المواد المطهرة ، ووضعها داخل أجهزة رش، وتم تطهير جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية فى القرية بالمواد المطهرة، بجانب القيام بأعمال تجميل ونظافة مداخل ومخارج القرية، التى تعتبر من أكبر قرى مركز منوف ، والتى يطلق عليها بلد العلم والعلماء ، نظرا لأنه بها أكبر نسبة تعليم على مستوى المحافظة منذ قديم الأزل .

شارك فى تنفيذ المبادرة المحاسب رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة منوف ، والمهندس محمد شعبان نائب رئيس مركز ومدينة منوف وتأتى هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وطالب مجموعة الشباب كل قرى المحافظة ومحافظات الجمهورية بتعقيم قراهم ومدنهم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل بذل مجهزد كبير واضح من المسؤلين فى الدولة ولكى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة إلى بر الأمان.

وكان اللواء إبراهيم أحمد ليمون محافظ المنوفية، صرف 100 الف جنية للعاملين بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 4 مستشفيات على مستوى المحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع ، بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة وأشار إلى أنه قرر صرف مكافأة مالية للعاملين تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة.