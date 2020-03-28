شباب قرى ابوتشت وفرشوط بقنا ينظمون حملات تعقيم وتوعية.. صور

قنا- وائل محمد

نظم شباب قرية مركزى أبوتشت وفرشوط حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمارة، والمنازل والمدارس فى القرية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التى تهدف لمنع انتقال الفيروسات والعدوى بين أهالى القرية، مؤكدين ارتفاع مستوى وعى المواطنين بالأزمة التى يمر بها العالم والالتزام بتعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال محمود محمد أحد المشاركين فى الحملة أن شباب القرى ينظمون حملات متعددة وشكلنا مجموعات جواله لتشمل كل كافة الأماكن بالقرى، ونقوم بحملة لطرق الأبواب لتوعية كبار السن وذلك من الساعة 12 ظهراً وصولاً للساعة الخامسة مساءاً والتى تشهد حظر التجوال، ويتم توزيع منشورات دعائية تحذ من فيروس كورونا وأهمية "العزل" فى المنازل وعدم الخروج خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.



شباب قرى ابوتشت وفرشوط ينظمون حملات تعقيم وتوعية



شباب قرى ابوتشت وفرشوط ينظمون حملات تعقيم وتوعية



شباب قرى ابوتشت وفرشوط ينظمون حملات تعقيم وتوعية



شباب قرى ابوتشت وفرشوط ينظمون حملات تعقيم وتوعية



شباب قرى ابوتشت وفرشوط ينظمون حملات تعقيم وتوعية