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شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

السبت، 28 مارس 2020 09:53 م
شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ الأكاديمية الوطنية للشباب
كتب محمد الجالى

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وجه شباب البرنامج الرئاسى التحية إلى الطاقم الطبى فى مصر، مؤكدين أنه خط الدفاع الأول فى مواجهة انتشار وباء كورونا.

وكتبت الصفحة الرسمية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة (plp) على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى رسالة إلى الطاقم الطبى من أطباء وممرضين وجميع العاملين فى إطار المنظومة الطبية: "نعلم أن المسئولية صعبة، نعلم أنكم تحملون أرواحكم على أيديكم من أجل سلامتنا وأمننا جميعًا، نعلم أيضًا أنكم تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ بحروف من ذهب".

وأضافت الصفحة: "كل الفخر والتحية لكم، أطباء وممرضين ومسعفين وعمال، سنظل معكم مساندين وداعمين فى مهمتكم العظيمة.. يلا شارك وحط صورتك جوة الفريم، وادعم الجيش الأبيض".

 


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