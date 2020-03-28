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شاهد.. قصة طفل مصرى انقذ كبار السن فى النمسا.. وكيف كرمه السفير؟

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
شاهد.. قصة طفل مصرى انقذ كبار السن فى النمسا.. وكيف كرمه السفير؟ السفير عمر عامر
كتب: أحمد جمعة

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أجرى السفير عمر عامر، سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اتصال عبر تقنية الفيديو، مع ميسرة مقلد أحد أبناء الجالية المصرية فى النمسا للإشادة بمبادرته الإنسانية فى مساعدته لكبار السن فى فيينا.

وأشاد السفير عمر عامر فى فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" بدور ميسرة مقلد فى مبادرته الإنسانية التى لاقت ترحيب كبير فى النمسا، وذلك بمساعدة كبار السن للحصول على احتياجاتهم من الدواء والطعام ودون مقابل، وذلك لعدم قدرتهم علي الخروج في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتطورات انتشار فيروس كورونا.

كانت وسائل إعلام نمساوية قد أشادت بالطفل المصرى ميسرة مقلد بسبب مبادرته الإنسانية.

وبعث سفير مصر لدى النمسا بتحية تقدير للمصرى ميسرة مقلد وأسرته التى أحسن تنشئته حتى حب الخير ومساعدة الناس رغم صعوبة الظروف الحالية.

وميسرة محمد هو طفل مصري يساعد المواطنين في فيينا وأصبح محل اهتمام وسائل الإعلام الأوروبية، إنه كان دائما يساعد كبار السن حتى قبل تدشين مبادرة مساعدتهم في وقت انتشار فيروس كورونا، وعندما وجدوا أن هناك مبادرات لمساعدة كبار السن عبر مواقع التوصل الاجتماعي، فتم تنفيذ الفكرة، وتم عمل قائمة بأسماء المسنين الذين يرغبون في المساعدة، وهناك من يتصل بهم من أجل أن يحصلوا على خدماتهم.


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