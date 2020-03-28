شاهد.. حميات أشمون بالمنوفية تواصل مواجهة كورورنا بفيديو استرشادى

المنوفية - محمود شاكر

واصلت مستشفى حميات أشمون بمحافظة المنوفية، إجراءات السلامة والصحة والتوعية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشارة وسط حالة من الضغط الكبير على المستشفى فى استقبال الحالات المشتبة بإصابتها وإجراء التحاليل الخاصة بها وبيان ما إذا كانت مصابة من عدمه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات أشمون، أنه يتم العمل على قدم وساق تحت إشراف الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وقيادات المديرية من أجل الوصول إلى أعلى معدلات من الحماية والحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح سلامة أنهم رأو أن من واجبهم قبل العلاج أن يكون هناك توعية بين المواطنين من خلال المتخصصين والذين يواجهون المرض بصدورهم فى المستشفيات، لافتا إلى أنهم قاموا بتسجيل فيديو عام يشرح كيفية الاصابة بالفيروس والمواجهه وطرق العلاج، وغيرها من الاشياء التى يجب عملها من أجل مواجهة هذا الفيروس والحد من انتشارة.

ووجه سلامة رسالة إلى جميع المواطنين بأن يلتزموا التواجد فى منازلهم من أجل محاصرة هذا الفيروس وألا يكون الخروج إلا للضرورة من أجل الوصول إلى الأمان الكامل بين المواطنين.

وقد قرر اللواء إبراهيم أحمد ليمون محافظ المنوفية، صرف 100 ألف جنيه للعاملين بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 4 مستشفيات على مستوى المحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أنه قرر صرف مكافأة مالية للعاملين تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر صرف إعانة عاجلة 50 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه للمصاب، وذلك بحادثى أشمون وقويسنا الذى وقع اليوم، جاء ذلك عقب ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد وقوع حادث انهيار منزل أحد المواطنين بقرية ساقية أبو شعرة بأشمون نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وكذا نشوب حريق بمنزل مواطن بقرية طه شبرا بقويسنا، أسفر عن وفاة طفلين وإصابة شخص آخر.