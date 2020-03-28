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شاهد.. القصة الكاملة لوفاة طبيب بيطرى مصرى بفيروس كورونا فى السعودية

السبت، 28 مارس 2020 10:49 م
شاهد.. القصة الكاملة لوفاة طبيب بيطرى مصرى بفيروس كورونا فى السعودية الطبيب الشاب محمد نجم
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، وفاة أول طبيب بيطرى مصرى، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الطبيب الشاب محمد نجم.
 
 
وأعلنت نقابة البيطريين بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور فتحى خضير، رئيس النقابة الفرعية، وفاة أول عضو من أعضاء النقابة متأثر بفيروس الكورنا ، الذى تعرض له خلال عمله بدولة السعودية، قائلا:" تنعى نقابة البيطرين بالشرقية، الدكتور محمد نجم خريج كلية الطب البيطرى جامعه الزقازيق دفعة 2012 ، ابن مركز أبوحماد ، والذى وافته المنية بالمملكة العربية السعودية لإصابته بفيروس الكورونا.
 
 ويستعرض "اليوم السابع"، فى الفيديو التالى، تفاصيل الواقعة.
 
 
 

نقابة الاطباء البيطريين

وفاة اول طبيب بيطرى

وفاة طبيب بيطرى بالسعودية

كورونا

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

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