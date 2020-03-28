اليوم السابع
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سوريا تمدد تعطيل المدارس العامة والخاصة حتى 16 أبريل المقبل

السبت، 28 مارس 2020 10:38 ص
سوريا تمدد تعطيل المدارس العامة والخاصة حتى 16 أبريل المقبل الرئيس السورى بشار الأسد
كتب محمد جمال

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أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، تعطيل الدراسة بالمدارس العامة والخاصة فى الفترة ما بين 4 إلى 16 أبريل المقبل للتصدى لفيروس كورونا

 

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن وزارة التربية قررت تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما فى حكمها والمعاهد التابعة لها اعتبارا من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020". 

 

وأضافت أن الخطوة تأتى فى ضوء ما اتخذه الفريق الحكومى المعنى بمتابعة إجراءات التصدى لفيروس كورونا. 

 

وكانت الحكومة السورية، أعلنت الجمعة، منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 29 مارس وحتى إشعار آخر، فى إطار الإجراءات الحكومية للتصدى لفيروس كورونا. 

 

وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

 

وأعلنت الحكومة السورية،الأربعاء، بداية حظر التجول الليلى المفروض على كامل الأراضى السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.


سوريا

بشار الأسد

فيروس كورونا

كورونا

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