"رى أسوان": تأهيل شبكات الرى بالرديسية ودراو

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع "، أن الادارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تقوم بأعمال تأهيل لترعة الرديسية بزمام هندسة إدفو شرق وكذلك أعمال تأهيل ترعة دراو بزمام هندسه أسوان.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بتأهيل شبكات الرى بهدف ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، أن هذه الأعمال تأتى بتوجيهات المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى والمهندس محمد خضير رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان وبإشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان.

كان أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان لـ " اليوم السابع "، أنه تم إطلاق المياه بترعة دراو الرئيسية بعد الانتهاء من أعمال التأهيل للقطاع المائي وجارى أعمال الردم والتسوية والقصة النهائية للحائط الساند .

ولفت إلى أنه تم استكمال أعمال تأهيل ترعة دراو التي تأتي بغرض خلق محور مروري جديد وتوسعة مدخل مدينة دراو الجنوبى فضلاً عن أهمية أعمال التأهيل فى ترشيد ورفع كفاءة الرى.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف أنه يتم حالياً أعمال التعقيم والتطهير لمبنى الإدارة العامة والمباني التابعة لها ، و قسم المعدات والطوارئ و مقر هندسة وادى الصعايدة ومقر هندسة ادفو شرق إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه تم تعقيم وتطهير مقر هندسات الرى بكوم امبو وادفو إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.