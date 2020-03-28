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روسيا تعلن تمكنها من تطوير دواء لعلاج فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 03:28 م
روسيا تعلن تمكنها من تطوير دواء لعلاج فيروس كورونا كورونا
كتب هيثم سلامة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، أعلنت تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.

وكانت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية أعلنت اليوم السبت، أنها طورت سبعة نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا، ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة قولها "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية سبعة نماذج للقاحات مُهَندسة جينيًا تم جمعها من بروتينات مُدمجة كل منها يحتوى على محددات مُستضدية أى أجزاء تتفاعل مع الفيروس". 

من جانب آخر، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إنها تتفق مع تقدير وزارة الصحة الروسية، بأن انتشار فيروس كورونا المستجد فى روسيا سينخفض ​​بحلول شهر مايو القادم، ولكن كل هذا يتوقف على سلوك الناس في التعامل مع الأزمة، وأوضحت فوينوفياش - ردا على سؤال ما إذا كانت تقديرات وزارة الصحة الروسية بشأن انخفاض تفشي الفيروس في البلاد صحيحة - "نعم، أوافق.. لكن كل هذا يتوقف على سلوك الناس"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان كبير علماء الأوبئة الأكاديمي في وزارة الصحة الروسية نيكولاي بريكو قد صرح في وقت سابق، بأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، سينخفض ​​في أواخر أبريل أو أوائل مايو المقبل.

وكان المقر الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلن اليوم السبت، تسجيل 228 إصابة جديدة فى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين إلى 1264، كانت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين قد أعلنت أن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالى بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس "كورونا"، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.

وكانت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، أعلنت اليوم السبت، إنها طورت سبعة نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا، ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة قولها "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية سبعة نماذج للقاحات مُهَندسة جينيًا تم جمعها من بروتينات مُدمجة كل منها يحتوى على محددات مُستضدية أى أجزاء تتفاعل مع الفيروس" وأضافت "المهمة الحالية هى اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".

 

 


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