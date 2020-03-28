وأضافت "المهمة الحالية هى اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة". 

وقالت إن اللقاح الذى سيكون جاهزًا لن يكون متوافرًا قبل 11 شهرًا مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية ونخطط الوصول إلى المرحلة الاولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل". 