موسكو (أ ش أ)

قالت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية اليوم السبت، إنها طورت سبعة نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا، ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة قولها "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية سبعة نماذج للقاحات مُهَندسة جينيًا تم جمعها من بروتينات مُدمجة كل منها يحتوى على محددات مُستضدية أى أجزاء تتفاعل مع الفيروس".

وأضافت "المهمة الحالية هى اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة". وقالت إن اللقاح الذى سيكون جاهزًا لن يكون متوافرًا قبل 11 شهرًا مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية ونخطط الوصول إلى المرحلة الاولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل".

وكانت روسيا أوقفت بشكل كامل، أمس الجمعة، رحلات الطيران الدولية الاعتيادية وكذلك الرحلات المُستأجرة "تشارتر" فيما اقتصرت شركات الطيران على تنظيم رحلات لإعادة المواطنين الروس من الخارج تماشيًا مع قرار مجلس التنسيق الحكومى المُشكل التعامل مع ملف فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية عن متحدث باسم هيئة النقل الجوى الاتحادية الروسية قوله إن الحظر لا يشمل رحلات الشحن الجوى والبريد وشحن المساعدات الإنسانية والصحية.

وبدأت روسيا، تعليق الرحلات الجوية فى الأول من فبراير الماضي. وفُرِضت القيود تدريجيًا ابتداء من فرض الحظر على الصين وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى ثم توسيع هذا الحظر ليشمل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وبعد ذلك بأيام قليلة تم فرض حظر على الطيران إلى عموما أوروبا. وأعلن أوسع حظر على الطيران فى 23 مارس إذ شمل 95 دولة.

قال الكرملين الجمعة إن هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا فى إدارة الرئاسة لكن الموظف المعنى لم يخالط الرئيس فلاديمير بوتين، وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفى الإدارة.

وأعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 145 ألف شخص فى البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالى للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالى بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.