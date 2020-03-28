اليوم السابع
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رغم أزمة كورونا.. ارتفاع الصادرات لـ4.4 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2020

السبت، 28 مارس 2020 02:24 م
رغم أزمة كورونا.. ارتفاع الصادرات لـ4.4 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2020 صادرات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بقيمة 140 مليون دولار لتسجل 4.394 مليار دولار، رغم تفشى فيروس كورونا والذى أثر على حركة التجارة فى العالم، مقابل 4.254 مليار دولار بنفس الفترة من 2019.

 

وكشف تقرير – حصل اليوم السابع عليه – أن الصادرات ارتفعت يناير 2020 بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار مقارنة 2.103 مليار دولار خلال يناير 2019، فيما ارتفعت خلال فبراير 2020 بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار مقابل 2.0151 مليار دولار فى 2019.

 

وكشفت الرقابة على الصادرات، فى تقريرها، أن 20 سلعة غذائية حققت 240 مليون دولار، وتصدرت قائمة الصادرات المصرية خلال فبراير 2020 أبرزها المحمضات الطازجة أو المجففة والبطاطس الطازجة والمبردة والخضر المجمد والجبن والشيكولاتة والفواكه الطازجة.

 

وأظهر التقرير زيادة فى قيمة الصادرات 4 مجالس تصديرية، حيث كان من أبرزها "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" ليسجل ماقيمته 279 مليون دولار فى يناير الماضى مقارنة بـ241 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء "المجلس التصديرى للمواد البناء" بقيمة 494مليون دولار مقارنة ب447 مليون دولار) فى يناير 2019.

 

وأشار إلى ارتفاع صادرات "المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية" خلال يناير 2020 لتسجل ما قيمته183 مليون دولار مقارنة 168 خلال يناير 2019، كما زادت صادرات "المجلس التصديرى للمفروشات" لتبلغ44 مليون دولار خلال مقابل 42 مليون دولار.


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