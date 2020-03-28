اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رش وتطهير مستشفى الصدر وشارع كورنيش الإبراهيمية فى أسيوط لمكافحة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 05:53 م
رش وتطهير مستشفى الصدر وشارع كورنيش الإبراهيمية فى أسيوط لمكافحة كورونا تطهير منشآت أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، حملة تطهير وتعقيم مستشفى الصدر بمدينة أسيوط وميدان أسماء الله الحسنى، وشارع كورنيش الترعة الإبراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها.

على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والمنشآت العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد ١٩"، وبناء على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ونواب رئيس حى شرق وفرق التطهير والتعقيم التابعة لشركة مياه الشرب.

وقال المحافظ إن حملة التعقيم والتطهير بدأت برش مدخل الديوان العام للمحافظة ومداخل المحافظة والبوابات الرئيسية ثم انطلقت لتعقيم شارع كورنيش الترعة الإبراهيمية وشارع مديرية الصحة ثم ميدان اسماء الله الحسنى وتم تطهير ورش جميع السيارات على جانبى الطريق ومداخل الأبراج السكنية والمحلات وسور الكورنيش.

وقامت الحملة بتطهير ورش مدخل مستشفى الصدر التى يتم بها تحليل العينات للمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا والدور الأرضي والمكاتب الإدارية وغرف الاستقبال والمداخل الخاصة بالمستشفى والأبواب والطرقات استكمالا لجهود مديرية الصحة فى أعمال التعقيم والتطهير باستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب بالمحافظة .وأكد محافظ أسيوط ان حملات وفرق التطهير والتعقيم مستمرة فى اعمالها بمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية والمتخصصين.

 

 

 
حملة تعقيم وتطهير مستشفى الصدر وشوارع اسيوط (6)
 
 
 
حملة تعقيم وتطهير مستشفى الصدر وشوارع اسيوط (8)
 
 
 
حملة تعقيم وتطهير مستشفى الصدر وشوارع اسيوط (11)

 

 

 


محافظ أسيوط

تقارير مصرية

حملة رش وتطهير

مستشفى الصدر

اخبار مصر

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة