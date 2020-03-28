رش وتطهير مستشفى الصدر وشارع كورنيش الإبراهيمية فى أسيوط لمكافحة كورونا

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، حملة تطهير وتعقيم مستشفى الصدر بمدينة أسيوط وميدان أسماء الله الحسنى، وشارع كورنيش الترعة الإبراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها.

على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والمنشآت العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد ١٩"، وبناء على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ونواب رئيس حى شرق وفرق التطهير والتعقيم التابعة لشركة مياه الشرب.

وقال المحافظ إن حملة التعقيم والتطهير بدأت برش مدخل الديوان العام للمحافظة ومداخل المحافظة والبوابات الرئيسية ثم انطلقت لتعقيم شارع كورنيش الترعة الإبراهيمية وشارع مديرية الصحة ثم ميدان اسماء الله الحسنى وتم تطهير ورش جميع السيارات على جانبى الطريق ومداخل الأبراج السكنية والمحلات وسور الكورنيش.

وقامت الحملة بتطهير ورش مدخل مستشفى الصدر التى يتم بها تحليل العينات للمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا والدور الأرضي والمكاتب الإدارية وغرف الاستقبال والمداخل الخاصة بالمستشفى والأبواب والطرقات استكمالا لجهود مديرية الصحة فى أعمال التعقيم والتطهير باستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب بالمحافظة .وأكد محافظ أسيوط ان حملات وفرق التطهير والتعقيم مستمرة فى اعمالها بمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية والمتخصصين.