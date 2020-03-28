رئيس وزراء كندا: لا نحتاج إلى غلق الحدود الآن لمواجهة انتشار كورونا

كتب سمير حسنى

قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو اليوم السبت، إن بلاده لا تحتاج إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوها إلى حرصه الكامل على مساعدة الشركات والمؤسسات المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء الكندى في مؤتمر صحفى اليوم السبت: مستمرون في التشاور مع سائر قادة العالم حول مكافحة فيروس كورونا، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التركيز على الخروج من المحنة الصحية العالمية، والتركيز على التأكد من دعم الكنديين، متابعا: "نحافظ على استقرار الاقتصاد من خلال اجتماع مجموعة السبعة ومجموعة العشرين".

كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال أمس الجمعة، إن المسؤولين الكنديين أوضحوا للولايات المتحدة أنه سيكون من الخطأ وضع قوات بالقرب من الحدود.

وأضاف ترودو - في مؤتمر صحفي يومي خارج منزله في أوتاوا، ردا على أنباء مفادها أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات على الحدود بين البلدين: "نأمل بالتأكيد ألا يمضوا في ذلك".

وقال رئيس الوزراء إن كبار المسؤولين كانوا يناقشون مع الإدارة الأمريكية العديد من القضايا حول الحدود.

وكانت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند قد وصفت، أمس، فكرة إرسال القوات بأنها "غير ضرورية على الإطلاق" وخطوة تعتبرها كندا "ضارة" بالعلاقات الثنائية.

وقالت "إن الكنديين والأمريكيين فخورون بحق بمشاركة أطول حدود غير عسكرية في العالم"، وهو خط كرره رئيس الوزراء أيضا.