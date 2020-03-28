اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 12:27 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء اليابان يحذر من تفاقم تفشى كورونا دون الإجراءات المناسبة

السبت، 28 مارس 2020 12:12 م
رئيس وزراء اليابان يحذر من تفاقم تفشى كورونا دون الإجراءات المناسبة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رويترز

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طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الناس اليوم السبت، بالامتناع عن الاجتماعات غير الضرورية وقال إن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم ولم يتخذوا إجراءات احتواء مناسبة. وقال آبي إن حكومته ستقدم حافزا اقتصاديا كبيرا لم يسبق له مثيل سيشمل مدفوعات نقدية للأسر والشركات الصغيرة التي تضررت من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف آبي في مؤتمر صحفي "سنطرح حزمة تحفيز بحجم لم يسبق له مثيل يتجاوز الحزمة التي جرت بعد أزمة ليمان". وقال إن الحزمة ستتضمن إجراءات مالية ونقدية وضريبية.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، أن حكومته ستجهز حزمة طوارئ أخرى باستخدام الصناديق الاحتياطية تتجاوز قيمتها 270 مليار ين (2.5 مليار دولار) للمساعدة فى تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن شيزو آبى قوله "إن بلاده ستتخذ جميع الخطوات الممكنة اللازمة لمواجهة تأثير الفيروس، وطلب من الشعب دعم قراره بإغلاق المدارس وسط مخاوف من حدوث إصابات جماعية بالفيروس".. مضيفا "إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين فى منع انتشار الفيروس".
 

 

 


رئيس وزراء اليابان

كورونا

فيروس كورونا

شينزو آبى

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