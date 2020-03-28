اليوم السابع
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رئيس مدينة قوص :فض تجمع للباعة الجائلين بقرية حجازة تزامنا مع غلق سوق السبت

السبت، 28 مارس 2020 02:17 م
رئيس مدينة قوص :فض تجمع للباعة الجائلين بقرية حجازة تزامنا مع غلق سوق السبت غلق المحلات
قنا - وائل محمد

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا من فض تجمعات لباعة جائلين بمدخل قرية حجازة قبلي، وذلك بالتزامن مع مرور أسبوعين على قرار غلق سوق السبت والذى يعتبر التكتل الشرائى الأكبر بمركز قوص.

وقال شاذلى البرنس نائب رئيس مركز ومدينة قوص نقوم بعمل مرور بكافة شوارع ومركز قوص وفض أى تجمعات للباعة الجائلين، وذلك تزامناً مع تعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه أشار العميد خالد فوزي، رئيس مركز ومدينة قوص، إلى أن غرفة عمليات الوحدة المحلية رصدت عدة تجمعات لباعة جائلين أصروا على إفتراش مدخل القرية بعد إغلاف سوق السبت للأسبوع الثانى على التوالى، مشيرا إلى تمكنت حملة مكبرة من شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالمجلس من فض هذه التجمعات حرصا على سلامة المواطنين  .

وأكد رئيس مركز قوص إن تعليمات اللواء أشرف الداودى جاءت مشددة على ضرورة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة فض التجمعات الشرائية التى تمثل جذب للمواطنين تحسبا من إنتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

من ناحية أخرى وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.

 

 

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نائب محافظ قنا

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