اليوم السابع
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رئيس مدينة سفاجا تطلق مبادرة "هنساعد بعض" للسيدات لتوصيل المنتجات المنزلية "دليفيرى"

السبت، 28 مارس 2020 09:56 ص
رئيس مدينة سفاجا تطلق مبادرة "هنساعد بعض" للسيدات لتوصيل المنتجات المنزلية "دليفيرى" رئيس مدينة سفاجا خلال تفقد أعمال التطهير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أطلقت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، مبادرة "هنساعد بعض "، والتى تعد الأولى من نوعها بالتعاون مع سيدات مدينة سفاجا والأسر المنتجة بمدينة سفاجا ، بهدف توصيل الطلبات المنزلية الى المنازل، بعدم التجمعات فى الشوارع

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا ، أنه تم عقد عدة لقاءات متفرقة مع سيدات مدينة سفاجا ، ممن لديهن مشروعات صغيرة للخبز أو الأطعمة الغذائية والسيدات اللاتى يقومن ببيع المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتم تجميعهم فى جروب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، يسمى أطلب واتمنى " بيت العيلة" للسيدات فقط للحصول على الطعام فى ساعات الحظر .

وأضافت رئيس مدينة سفاجا فى بيان على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة سفاجا ، أنها أكدت على السيدات على توفير دليفرى للتوصيل للمنازل والإعلان على أرقام الهواتف الخاصة بهم للتواصل معهن فى حالة حاجة المواطنين إلى شراء منتجاتهن .

وتابعت أن المبادرة تأتى فى إطار توحيد الصفوف وتضافر الجهود للبقاء فى المنزل أكبر فترة ممكن لمواجهة فيروس كورونا وحماية أرواح المواطنين من الخطر الذى أصبح يهدد العالم بأثره، حيث وصل الجروب خلال يومين إلى 10 الاف سيدة، كما يتم نشر مواد إعلامية من قبل الوحدة لمحلية لمدينة سفاجا عليه بهدف التوعية بطرق الوقاية منه ومتابعة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

ودعت المغربى سيدات وربات المنازل فى سفاجا إلى الاشتراك فى جروب " اطلب واتمنى (بيت العلية ) " للحصول على منتجات الأسر بأسعار مخفضة دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع فى تلك الفترة حيث تم الاشتراط على كل سيدة مشاركة فى مبادرة " هنساعد بعض" بضرورة توفير دليفيرى توصيل للمنازل.

كانت نظمت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، امس الجمعة، حملة تعقيم لجميع مناطق وشوارع المدينة المختلفة، بمشاركة عدة جهات مختلفة، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ترأست هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أعمال الحملة المكبرة التى بدأت بالاشتراك مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لمحاصرة الفيروس وحماية ارواح المواطنين.


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