اليوم السابع
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رئيس مدينة دمياط الجديدة: ملتزمون بغلق الشواطئ لمنع التجمعات

السبت، 28 مارس 2020 10:09 م
رئيس مدينة دمياط الجديدة: ملتزمون بغلق الشواطئ لمنع التجمعات محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن الجهاز ملتزم بقرار وزير التنمية المحلية والذى يقضى بغلق جميع الشواطئ أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة إنتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه تم غلق شواطئ مدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتباراً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

 

وفى سياق متصل، أكد رجب أنه يتابع يوميا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا covid-19، لتطهير وتعقيم الشوارع ووسائل المواصلات العامة والمؤسسات والمنشآت الحكومية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت إدارة التنمية بالجهاز بتنفيذ حملة استهدفت تطهيروتعقيم الشوارع والموقف وبعض المؤسسات بمدينة دمياط الجديدة.

 

ووجه رئيس الجهاز، باستكمال تنفيذ تلك الأعمال ومتابعة تنفيذ كافة القرارات التى تم اتخاذها مؤخراً للحد من انتشار الفيروس.

 

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

 

وقال شعراوى، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.


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