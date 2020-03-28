رئيس مدينة الطود: تعقيم مبانى الخدمات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، إنه يجرى مواصلة حملات التطهير والتعقيم للمدن والقرى والنجوع والعزب والمشايخ والنواحي بمركز ومدينة الطود والمنشآت الحكومية بالمركز، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات التطهير والتعقيم بالشوارع.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قامت الإدارة الزراعية بالطود قسم الآفات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بحملة تطهير وتعقيم استهدفت عدد من المنشآت الحكومية بمركز الطود، تضمنت مبنى الإدارة الصحية ومبنى إدارة الشئون الاجتماعية ومبنى إدارة الشباب والرياضة ومبنى الإدارة التعليمية، ومبنى مجمع الخدمات والقوى العاملة، والتموين والطرق والزراعة، والمركز التكنولوجي بالطود عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الحالية، وأيضاً مبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، ومقر وحدة حماية الطفل بالطود، كما استهدفت الحملة مساكن الأولى بالرعاية بمدينة الطود.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه فى مبادرة طيبة من شباب وأهالى مركز ومدينة الطود بعنوان "احمى نفسك.. احمى بلدك" انطلق عدد من الشباب فى تنظيم مبادرة لعمل حملات تطهير وتعقيم بالمركز لعربات السرفيس، وأماكن دور العبادة، والتكاتك، وأماكن الانتظار لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الأهالي، ومازالوا مستمرون فى حملاتهم بصورة يومية.

وتقدم رئيس مركز ومدينة الطود بالشكر والتقدير، إلى كل أصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات وما يماثلها والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية ومحلات التسلية استجابتهم ولوقوفهم جانبا فى خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين فى أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بإغلاق المحلات الخاصة بهم فى المواعيد المحددة، وأهابت رئاسة مركز ومدينة الطود بكافة أصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات، وما يماثلها والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية ومحلات التسلية الالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بغلق المحلات سالفة الذكر من الساعة السابعة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحاً من كل يوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.