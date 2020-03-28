رئيس جامعة حلوان: اعتماد مكافآت خاصة للأطقم الطبية بمستشفيات الجامعة والعاملين

كتب محمد صبحى

قرر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، صرف مكافأة مالية للموظفين والعاملين بالجامعة حيث تم اعتماد مكافآت خاصة لإدارة الأمن وفريق حماية الجامعة من الأمطار وإدارة الطب الوقائي والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية تقديرًا لجهودهم و تفانيهم فى العمل.

ووجه الدكتور ماجد نجم بحسب بيان صادر عن الجامعة ، الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد و إخلاص فى استمرار العملية التعليمية عن بعد والتواصل الدائم مع الطلاب، كما أثنى على جميع العاملين بالقطاع الطبي المصري و كذلك الأطقم الطبية و الإدارية لمستشفيات جامعة حلوان لجهودهم المخلصة و خدمتهم المتميزة للمرضى من مختلف التخصصات مع الاستعداد الجاد و العمل الدؤوب من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور ماجد نجم أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.

وكان الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، أعلن عن الانتهاء من نتائج الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة وإعلانها إلى الطلاب بمختلف المراحل وجميع الفرق الدراسية بالكلية.

وأضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه اتخذ قرارا بمنع حجب نتائج الطلاب داخل الكليات بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية وذلك فى إطار خطة الجامعة للتخفيف عن كاهل الأسر، مشددا على عمداء الكليات بإعلان النتائج فورا لجميع الطلاب بغض النظر عن دفع الرسوم الدراسية من عدمه.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن القرار يأتي فى إطار إجراءات الجامعة لمواجهة فيروس كورونا خاصة فى ظل الظروف الحالية وتعليق الدراسة وللتخفيف على ذوى الطلاب، خاصة وأنه قد يكون من بينهم العاملين بصورة يومية وتأثروا حاليا بسبب إجراءات مواجهة كورونا.

وتواصل جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة اتخاذ اجراءاتها للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات في كليات الجامعة، بالتوازى مع جهود الدولة وما تبذلة من جهود واستعدادات للوقاية من فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الطب الوقائي تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة.

وشهدت الكليات الفنية بالجامعة ( الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التربية الموسيقية) عمليات تعقيم للمدرجات والقاعات الدراسية.