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رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من إعداد مرتبات أبريل وصرفها قبل شهر رمضان

السبت، 28 مارس 2020 12:02 م
رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من إعداد مرتبات أبريل وصرفها قبل شهر رمضان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة انتهت مبكرًا من إعداد مرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن شهر أبريل، والتى سيتم استحقاقها يوم الخميس الموافق 23 أبريل، وقبل شهر رمضان، وذلك تحسبًا لأى ظروف قد تطرأ.

 

وكان الدكتور محمد الخشت، صدق، الاسبوع الماضي على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع الموظفين والأمن الإداري وأطقم التمريض والنواب والخدمات المعاونة بمستشفيات الجامعة - قصر العيني، تقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في العمل في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية التي يمر بها العالم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى صرف مكافآت للموظفين ممن احتاجت إليهم قوة العمل خلال فترة سوء الأحوال الجوية الأخيرة.

 

منشور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
منشور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

 

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارًا بتكرار كتابة العلاج من المستشفى وصرفه لشهرين دفعة واحدة من جهات الصرف المعتمدة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات ومن لديهم أمراض مزمنة، والصرف اعتبارًا من أول أبريل ولمرة واحدة فقط شاملة للشهرين القادمين، وذلك في إطار التيسير على العاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن القرار يسمح بكتابة العلاج والصرف للمستحقين أو من ينوب عنهم من أقاربهم دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا، وذلك بغرض التخفيف عن العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل الخطة الاحترازية للدولة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من القرارات التي من شأنها دعم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والحفاظ عليهم في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه صدق على قرارات مجلس المعهد القومي للأورام بالموافقة على بعض الامتيازات الجديدة للعاملين بالمعهد ومنها: رفع الأجر الوظيفى بنسبة 20% لجميع العاملين بالمعهد، وزيادة بدل الوجبة لحملات التبرع بالدم من 30 جنيها إلى 50 جنيها، ورفع بدل الوجبة للعاملين بالمعهد من 30 جنيها إلى 40 جنيها، مشيرًا إلى أنه جاري توفير التدابير المالية اللازمة لصرف مكافآت مالية للعاملين بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، والعاملين بمعهد الأورام.

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رمضان

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