اليوم السابع
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رئيس "الوطنى للإعلام" بالإمارات: نتغلب على الأزمات بتكاتفنا والتزامنا

السبت، 28 مارس 2020 11:59 ص
رئيس "الوطنى للإعلام" بالإمارات: نتغلب على الأزمات بتكاتفنا والتزامنا الدكتور سلطان الجابر ـ أرشيفية
إيمان حنا

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قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطنى للإعلام بالإمارات، إننا نواجه التحديات معاً ونتغلب عليها بتكاتفنا وتعاوننا وتضامننا والتزامنا، والجهود الوطنية المميزة لجميع الجهات تستحق الثناء والتقدير وكذلك المؤسسات الإعلامية لما قدمته فى سبيل التوعية والتوجيه باتباع التعليمات والإرشادات وتقديم النصيحة الإيجابية لأفراد المجتمع. وفق البيان الإماراتية.

 

وقد ساهمت الإمارات فى دعم الجهود الدولية لكبح انتسار كورونا، ومن خلال منظمة الصحة العالمية دعمت إمدادات ومعدات طبية لإيران في إطار جهودها لاحتواء فيروس «كورونا»، وتضمنت تلك الإمدادات 7.5 أطنان نقلتها طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية فى دبى.

 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أجرى اتصالاً هاتفياً، بالرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس، وذلك في سياق اتصالاته لمتابعة الأوضاع الإنسانية للشعوب والدول الشقيقة والصديقة.

 

وبحث محمد بن زايد والرئيس السوري مستجدات وتداعيات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في المنطقة والعالم، والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في البلدين للتصدي لهذا الوباء، وإمكانية مساعدة ودعم سوريا الشقيقة في هذا الصدد، بما يضمن التغلب على الوباء وحماية شعبها الشقيق.

 

وأكد ضرورة أن تسمو الدول فوق المسائل السياسية في هذه الظروف الاستثنائية، وتغلب الجانب الإنساني، فى ظل التحدي المشترك الذي نواجهه جميعاً، وشدد على أن سوريا البلد العربي الشقيق لن يكون وحده فى هذه الظروف الدقيقة والحرجة.

 

من جانبه، رحب الرئيس السورى بمبادرة الشيخ محمد بن زايد، مثمناً موقف دولة الإمارات الإنساني في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من هذا التحدي المستجد، وأكد ترحيبه بهذا التعاون خلال هذا الظرف، وأشاد بهذه المبادرة بكل معانيها السامية.


الامارات

كورونا

المجلس الوطنى للاعلام

وباء كورونا

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