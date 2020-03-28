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رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار العمل بالمصانع والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية

السبت، 28 مارس 2020 03:29 م
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار العمل بالمصانع والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وبخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.
 
 وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، على ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة؛ حتى تستمر عجلة الانتاج في الدوران، مشيراً إلى أنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الانتاج، وأن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين.
 
في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء على أهمية إلتزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المصانع، كما شدد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مؤكداً على أهمية تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة، حتى لا تتوقف أي صناعة.
 
 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء (1)
 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء (2)
 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء (3)
 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء (4)
 
 

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