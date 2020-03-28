وأكد براون ، أن مقياس تخفيف أو إبقاء القيود والاحتياطات، مرهون بمعدل زيادة العدوى.. مشيرا إلى أن ألمانيا ستتبع نهج كوريا الجنوبية في تطبيق نظام التتبع لمجابهة الفيروس.

من جانبها ، صرحت المستشارة أنجيلا ميركل بتعليقات مماثلة وطلبت من الناس التحلي بالصبر .. لافته إلى أن الأمر سيتضاعف في خلال 4 إلى 5 أيام وسيتم تمديد الإجراءات إلى 10 أيام حتى يتم البت في إمكانيه تخفيف تلك القيود.