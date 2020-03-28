د. عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة يجيب عن أهم الأسئلة الشائعة حول كورونا

كتب بيتر إبراهيم

حصر برنامج "من مصر" الذى يتم إذاعته عبر قناة “CBC” العديد من الأسئلة التي تراود ذهن الشعب المصرى حول فيروس كورونا واستعرضها عبر شاشة التلفاز للحصول على إجابة نموذجية من الأستاذ الدكتور "عبد الهادى مصباح" الذى كان ضيف البرنامج على الهواء مباشرة.

ومن أهم هذه الأسئلة ما يلى:

هل مرضى حساسية الصدر أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

أجاب الدكتور "عبد الهادى مصباح" أستاذ المناعة أن أي مرض مزمن عموماً سواء في الصدر أو في القلب أو في الأوعية الدموية ومرضى السرطان أو مرضى السكر من النوع الأول أو الثانى غير المتحكم فيه والأشخاص الذين يتناولون أدوية مثبطات المناعة يكونون أكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد على ضرورة أخذ العلاج الأساسي لهؤلاء المرضى لسيطرة على مرضهم، مثل الحساسية أو الربو أو النزلات الشعبية الربوية، وفى نفس الوقت لو حدث أي أعراض لفيروس كورونا يجب اللجوء للجهات المختصة سريعاً لأن الوقت يحدث فارق مع هؤلاء الأشخاص في حياتهم والمضاعفات.

هل الإصابة بكورونا تكون أجسام مضادة تصلح لعمل مصل مضاد للفيروس؟



نعم بالفعل ، أن أحد التجارب التي يتم إجراءها في نيويورك تعتمد على استخراج البلازما من دم المريض وهو السائل الموجود في الدم الذى يحتوى على الأجسام المضادة الخاصة بكورونا ويتم حقنه في الأشخاص المصابين ولديهم مضاعفات من الفيروس وبالتالي ماذالت النتائج لم تخرج إلى النور بعد.

ما هي صحة ارتداء الكمامة ومتى تستخدم؟



الماسك يكون اللون الفاتح تجاه الوجه، ومن المستحسن إذا كان الشخص مصاب بالمرض أو شاكك أنه عنده مرض أو احتك بمريض أن يرتدى الماسك، لكن في الأشخاص العادية لا يجب ضرورة ارتداء الماسك ما دام هناك مسافة بين الشخص الآخر من متر إلى مترين.